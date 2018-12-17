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Sınır Tanımayan Doktorlar'dan "Hudeyde'de sivillerin korunması" çağrısı

Örgüt, Yemen'in Hudeyde kentinde çatışmaların devam etmesinden endişe duyulduğunu belirtti

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:38
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan "Hudeyde'de sivillerin korunması" çağrısı

MARİB (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar, Yemen'de çatışmaların devam ettiği Hudeyde kentinde sivillerin ve sağlık merkezlerinin korunması çağrısında bulundu.

Örgütün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hudeyde'de çatışmaların devam etmesinden "endişe duyulduğu" belirtildi.

Kendilerine bağlı ekiplerin, saldırılarda yaralananlara tedavi desteği vermek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, çatışan taraflara "sivillerin ve sağlık kurumlarının kentteki varlığına saygı gösterilmesi" çağrısı yapıldı.

İsveç'teki görüşmelerde varılan anlaşma gereği gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes öncesinde Hudeyde'nin güneyinde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar bu sabah yeniden şiddetlenmişti.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde ilinde ateşkes anlaşmasının 18 Aralık Salı günü saat 00.00'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

- Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridor" açılacağına inandığını ifade etmişti.

Guterres, ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:38
  1. Hudeyde
  2. Sınır Tanımayan Doktorlar
  3. siviller

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