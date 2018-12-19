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Sınır Tanımayan Doktorlar Kasım'da 751 Yemenliyi tedavi etti

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:45
Sınır Tanımayan Doktorlar Kasım'da 751 Yemenliyi tedavi etti

ADEN (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'de Kasım ayında 751 yaralıyı tedavi ettiklerini açıkladı.

MSF'nin Yemen ofisi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kasım ayında El-Hudeyde ili, Hacce iline bağlı Abes ilçesi, Aden kenti ile Taiz iline bağlı El-Muha ilçesindeki tıbbi tesislerde 751 yaralının tedavi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, tedavi edilenlerden 335'inin kurşunla, 334'ünün patlama sırasında, 82'sinin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi ve farklı nedenlerle yaralandığı ifade edildi.

Dört yılı geride bırakan savaş, Yemen'in zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkım seviyesine getirdi ve BM tarafından "dünyanın en büyük insani felaketi" şeklinde tanımlanan drama dönüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:45
  1. Hudeyde
  2. kasım
  3. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF)
  4. tedavi
  5. yaralı
  6. Yemen

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