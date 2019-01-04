Sınır Tanımayan Doktorlar Gazzelilerin yaralarını sarıyor

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin silahlarını eylem yapan barışçıl insanlara doğrultması sonucu yaralanan Filistinliler, sağlıklı bir gelecek hayallerinin yıkılmaması için Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne (MFS) ait klinikte tedavi için sıra bekliyor.

Filistinliler tarafından 30 Mart'tan bu yana Gazze İsrail sınırına yakın bölgelerde düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Rami el-Hessi (33), İsrail askerlerinin gösteriye müdahale ederken kullandığı tahrip uçlu mermilerden birinin bacağına isabet ederek hayatını kararttığını söyledi.

Sol bacağının kemiğinin parçalandığını anlatan Hessi, tedavi amacıyla bacağına takılan "eksternal fiksasyonun" (dış sabitleyici) iltihap kapmaması için değiştirildiğini ve ameliyat olmayı beklediğini belirtti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri kapsamında mayıs ayında İsrail askerleri tarafından tahrip uçlu mermiyle vurulan gençlerden bir diğeri de 22 yaşındaki İyad Kahlavat kliniğin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde yatıyor.



Bacağından yaralanan ve çok şiddetli ağrıları olduğunu ifade eden Kahlavat, "Diğer gençler gibi dönüş hakkı, ablukanın kaldırılması ve hedeflerimizin gerçekleşmesi için gösterilere katılıyordum. Barışçıl gösteriler yapıyorduk ama İsrail barışçıl mı değil mi ayırt etmiyor." dedi.



İsrail güçlerinin Filistin bayrağı taşıyan ve slogan atan genç göstericileri hedef aldığını ifade eden Kahlavat, birçok gencin devlet hastanelerindeki sıkıntılardan şikayetçi olduğunu ancak MFS'in kendilerine daha kapsamlı bir tedavi sunduğunu kaydetti.



Tedavisini yapan fizyoterapist Nura ez-Zaim, tahrip uçlu merminin Kahlavat'ın sağ ayağındaki kemiklerin kırılmasına ve sinirlerin zarar görmesine neden olduğunu aktardı. Hastanın 6 aydan daha uzun süredir ayağını kullanamadığını kaydeden Zaim, fizik tedavinin Kahlavat'ın yeniden yürümesini sağlamak için kasları güçlendirdiğine işaret etti.



MFS'ye bağlı klinikte ayrıca yaralı ve sakatlıkların üstesinden gelmeleri ve yeniden yürümeleri konusunda rehabilite edilmeleri için hafif spor aktivite merkezi de bulunuyor. Özellikle vücudunun alt bölgesinden yaralanan hastalar, burada uzmanların gözetiminde "yürüyüş, bisiklet ve ağırlık" egzersizleri yapıyor.

- Komplike yaralanmalar

Sınır Tanımayan Doktorlar Projeler Koordinatörü Eymen el-Caruşe, "Bize gelen yaralıların durumu komplikeydi ve birçok cerrahi müdahale gerektiriyordu. Kemik ve dokuları parçalanmış olanlar da var." diye konuştu.

Yaralıların herhangi sorunsuz bir şekilde iyileşme aşamasına gelmesi için zamanla yarıştıklarını aktaran Caruşe, hastaların herhangi bir komplikasyona maruz kalmaması ve bedensel güçlerini geri kazanmaları için personelin ellerinden gelen en iyi hizmeti verdiğini belirtti.

Yaralanma çeşitlerine göre verilen hizmetin değiştiğine işaret eden Caruşe, her gün kliniğe gelenler olduğu gibi iki günde bir ya da daha uzun aralıklarla gelenlerin de bulunduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki farklı kentlerde MFS'ye ait 5 kliniğin bulunduğunu ancak gelen başvuruların çok fazla olduğunu ve vakaların durumlarının çeşitlilik gösterdiğini kaydetti.

Caruşe, MFS'ye bağlı cerrahi ekibin devlet hastanelerinde Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalıştığını ve gereken cerrahi hizmeti sağladığını kaydetti.

Hastaların ameliyat sonrası fizik tedavi gibi hizmetler için ise MFS'ye bağlı kliniklere başvurduğunu aktardı.

- MFS'den uyarı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü tarafından kasım ayında yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ndeki binlerce yaralının "sayılarının çokluğu, durumlarının ciddiyeti ve bölgede tedavilerinin yapılması için gereken imkanların bulunmaması" nedeniyle büyük risk altında oldukları uyarısında bulunmuştu.



Yaralanmaların kişilerin hayatlarının sonuna kadar engelli olarak kalmalarına neden olacağı ifade edilmiş, özellikle iltihapların ölümcül olabileceği vurgulanmıştı.

Gazze Şeridi'nin kemik iltihabını teşhis edebilecek imkanlardan yoksun olduğu ifade edilmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 240'dan fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.