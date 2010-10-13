THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sınır ötesi operasyona izin veren tezkere 1 yıl uzatıldı

TBMM Genel Kurulu, hükümete verilen sınır ötesi operasyon yetkisinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin görüşmelerini önceki gün tamamladı

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Sınır ötesi operasyona izin veren tezkere 1 yıl uzatıldı

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında gizli oturumda gerçekleştirilen görüşmeler, yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmelerin sonunda hükümete verilen sınır ötesi operasyon yetkisini 17 Ekim’den itibaren 1 yıl uzatan tezkere kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nun 17 Ekim 2007 tarihli kararıyla verilen yetki 2008 ve 2009 yıllarında iki defa uzatıldı. Daha önce 2 defa uzatılan tezkereye karşı çıktıklarını belirten BDP’li Sırrı Sakık ise, “Gerçekten demokratik açılım diyorsanız, demokratik açılımın ruhuna uygun şeyler yapın” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:30
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Terör, insanın yaşama hakkına önemli bir tehdittir"
    1. "Terör, insanın yaşama hakkına önemli..
    2. Menfez Faresi Zekeriya Kuzu'ya kın..
    3. Televizyondaki ile evlendi,..
    4. İstanbul Fellowship'e 103 ülkeden 575..
    5. "Türkiye tarihinde bir defadaki en..
    6. Olimpiyat şampiyonları bu tesisten..
    7. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    8. AK Parti belediye başkan adayları son..
    9. Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp..
    10. Koltuk hesabı
    11. Okumayı 20'sinde öğrendi şimdi..
    12. İETT 5 bin 671 şoföre cezayı kesti
    13. İngilizce bilmeyene evlilik vizesi yok
    14. "Kızılay Talks 2018" konferansı
    15. Hollanda’da Türkcamisine saldırı
    16. Döviz kurları
    17. Geziciler ve teröristler kafa kafaya..
    18. AK Parti Kars belediye başkan adayları..
    19. Dünyada bir milyar kişi aç
    20. Şükrü Başdeğirmen kimdir nerelidir?
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek