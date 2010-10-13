Sınır ötesi operasyona izin veren tezkere 1 yıl uzatıldı

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında gizli oturumda gerçekleştirilen görüşmeler, yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmelerin sonunda hükümete verilen sınır ötesi operasyon yetkisini 17 Ekim’den itibaren 1 yıl uzatan tezkere kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nun 17 Ekim 2007 tarihli kararıyla verilen yetki 2008 ve 2009 yıllarında iki defa uzatıldı. Daha önce 2 defa uzatılan tezkereye karşı çıktıklarını belirten BDP’li Sırrı Sakık ise, “Gerçekten demokratik açılım diyorsanız, demokratik açılımın ruhuna uygun şeyler yapın” dedi.