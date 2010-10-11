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Sınır ötesi için Başbakanlık tezkeresi Meclis’e geliyor

TBMM Genel Kurulu’nda 12 Ekim Salı günü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör tehdidi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekat düzenlemesi konusunda hükümete verilen yetkinin 17 Ekim’den itibaren bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi ele alınacak

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Sınır ötesi için Başbakanlık tezkeresi Meclis’e geliyor

Aynı gün CHP’nin “Seviye Belirleme Sınavı konusunda görevini kötüye kullandığı ve yetkisini suistimal ettiği” gerekçesiyle eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında verdiği Meclis Soruşturma Önergesi de ele alınacak. Genel Kurul’un Salı günkü toplantısı bu konularla ilgili görüşmeler tamamlanıncaya kadar devam edecek.

YENİ TASARI VE TEKLİFLER

TBMM Genel Kurulu’nun 14.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek Çarşamba ve Perşembe günkü çalışmalarında Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeler sürecek. Toplam 19 maddeden oluşan ve temel yasa olarak görüşülen tasarının ilk bölümü geçen hafta kabul edilmişti. Bu hafta tasarının ikinci bölümü ele alınacak. Söz konusu tasarıyla, Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu oluşturuluyor. Düzenlemeye göre, ayırım yapılmaksızın tüm teşebbüslere uygulanan genel nitelikli ekonomik ve mali tedbirler devlet yardımı sayılmayacak. Kanuna aykırı yardımların geri alınması, yardımın fiilen verildiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabi olacak. 31 Aralık 2001 tarihinden önce düzenlenmiş ve yatırım süresi bitmiş yatırım teşvik belgeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilenler, yap-işlet-devret modeli kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenenler ve kaynak kullanımını destekleme pirimi ihtiva edenler hariç, herhangi bir işlem yapılmaksızın gerçekleşmiş haliyle tamamlanmış sayılacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:47
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