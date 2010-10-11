Sınır ötesi için Başbakanlık tezkeresi Meclis’e geliyor

Aynı gün CHP’nin “Seviye Belirleme Sınavı konusunda görevini kötüye kullandığı ve yetkisini suistimal ettiği” gerekçesiyle eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında verdiği Meclis Soruşturma Önergesi de ele alınacak. Genel Kurul’un Salı günkü toplantısı bu konularla ilgili görüşmeler tamamlanıncaya kadar devam edecek.



YENİ TASARI VE TEKLİFLER



TBMM Genel Kurulu’nun 14.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek Çarşamba ve Perşembe günkü çalışmalarında Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeler sürecek. Toplam 19 maddeden oluşan ve temel yasa olarak görüşülen tasarının ilk bölümü geçen hafta kabul edilmişti. Bu hafta tasarının ikinci bölümü ele alınacak. Söz konusu tasarıyla, Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu oluşturuluyor. Düzenlemeye göre, ayırım yapılmaksızın tüm teşebbüslere uygulanan genel nitelikli ekonomik ve mali tedbirler devlet yardımı sayılmayacak. Kanuna aykırı yardımların geri alınması, yardımın fiilen verildiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabi olacak. 31 Aralık 2001 tarihinden önce düzenlenmiş ve yatırım süresi bitmiş yatırım teşvik belgeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilenler, yap-işlet-devret modeli kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenenler ve kaynak kullanımını destekleme pirimi ihtiva edenler hariç, herhangi bir işlem yapılmaksızın gerçekleşmiş haliyle tamamlanmış sayılacak.