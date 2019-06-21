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Sınır kapısında hareketli dakikalar! Giriş çıkışlar kapatıldı

Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında EYP yüklü drone bulundu.

21 Haziran 2019 Cuma 19:20
Sınır kapısında hareketli dakikalar! Giriş çıkışlar kapatıldı

Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü drone bulundu. Dilucu Sınır Kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, patlayıcının imha edilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Patlayıcı yüklü drone imha edilecek

Olay, saat 12.30 sıralarında, Aralık ilçesi Şehit Bülent Aydın Hudut Takım Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, EYP yüklü drone ele geçirildi. Bunun üzerine drone bulunan bölge, boşaltılıp, güvenlik şeridi çekildi. Sınır kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, Iğdır Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı patlayıcı imha timi, bölgeye sevk edildi. Aralık Devlet Hastanesi'nden sağlık ekibinin bölgede önlem amaçlı bekletildiği, patlayıcı yüklü drone'un imha edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:20
  1. Iğdır
  2. Aydın
  3. Dilucu Sınır Kapısı
  4. Aralık Devlet Hastanesi
  5. Dilucu Gümrük Müdürlüğü
  6. Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı

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