Sınır kapısında çocuklar aşılanıyor

HATAY (AA) - Türkiye'ye giriş yapan Suriyeli çocuklara aşı uygulaması devam ediyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla aileleriyle ülkelerine giden Suriyeli çocukların aşıları, Türkiye'ye girişlerinden önce, Babel Hava Sınır Kapısı ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı arasındaki bölgeye kurulan sağlık çadırında yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı personelince, 0-14 yaşındaki çocuklara çocuk felci, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı uygulanıyor.

Son bir aya içerisinde 2 bin 130 Suriyeli çocuğun aşılandığı, uygulamanın yürürlükte olduğu son 5 ayda ise 16 bin 530 çocuğa aşı yapıldığı belirtildi.

12 sağlık personelinin görev aldığı uygulamanın 31 Aralık'a kadar devam edeceği öğrenildi.