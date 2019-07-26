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Sınır kapısında 40 derece sıcakta Suriyeli izdihamı

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 40 dereceyi aşan sıcakta izdihama neden oluyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:07
Sınır kapısında 40 derece sıcakta Suriyeli izdihamı

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 40 dereceyi aşan sıcakta izdihama neden oluyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı sabah saatleri itibariyle 2 bini aştı.


Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler izdihama neden oldu. Yaşanan izdihamda bazı çocuklar, kadınlar ile yaşlılar ezilme tehlikesi geçirdi,



Görevliler Suriyelileri gruplar halinde gönderiyor


Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor. Bir an önce ülkelerine gitmek isteyenlerin izdiham oluşturması üzerine görevliler Suriyelilerin işlemlerini gruplar halinde yaparak ülkelerine gönderiyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.


Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı sabah saatleri itibariyle 2 bini aştı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:07
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