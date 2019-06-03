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Sınır kapılarında tır yoğunluğu

Bayram öncesi ihracat planlaması kapılarda olağanüstü kuyruğa sebep oldu- İhracat yüklerini bayram öncesinde teslim edecekleri adreslere götürmek için yurt dışına çıkmayı bekleyen tırlar, Kapıkule ve Hamzabeyli'de kuyruk oluşturdu

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:54
Sınır kapılarında tır yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır yoğunlukları meydana geldi. Bayram öncesi ihracat planlaması kapılarda olağanüstü kuyruğa neden oldu.

İhracat yüklerini bayram öncesinde teslim edecekleri adreslere götürmek için yurt dışına çıkmayı bekleyen tır sürücüleri sınır kapılarına geldi.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında ortalamanın üzerinde çıkış işlemi yapıldı. Ancak çıkış işlemlerine Bulgaristan tarafının aynı hızda cevap verememesi üzerine Kapıkule'de yaklaşık 650, Hamzabeyli'de yaklaşık 550 tır kuyruk oluşturdu.

- "Plan Romanya'ydı"

Gaziantep'ten yüklediği yükü Romanya'ya götüren Reslan Kaplan, AA muhabirine, bayramda Romanya'da olmayı planladığını ancak kuyruk nedeniyle Edirne'de kaldığını belirtti.

Tır şoförlerin ömrünün kuyrukta beklemekle geçtiğini ifade eden Kaplan "Çile bülbülüm çile. Kuyruklarda her türlü sıkıntıyı çekiyoruz" dedi.

Bir diğer tır şoförü Ali Keskin ise meslekte yaşadıkları sıkıntıları anlatarak yetkililerden tır kuyruğuna çözüm bulmasını istedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:54
  1. Kapıkule
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