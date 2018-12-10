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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 18, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu .

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:05
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Edirne'de bulunan sınır kapılarından Avrupa'ya çıkmak isteyen tırlar, yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 18, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle tır parkında da yer kalmadı. Polis ekipleri sırayı bozan bazı tır şoförlerine trafik cezası kesti.

Kapıkule Sınır Kapısında yaklaşık 720, Hamzabeyli Sınır Kapısı ise 320 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

"Ben kendimi bildim bileli hep kuyruk var"

Tır şoförü Feyzullah Çiğil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 saattir kuyrukta sıranın kendisine gelmesini beklediğini belitti.

Kuyrukta beklerken bazı sıkıntılar çektiklerini ifade eden Çiğil "Kayseri'den Romanya ya gidiyorum. Ben kendimi bildim bileli hep kuyruk var. Tuvalet yok, banyo yok, ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Kaçaklardan dolayı uyuyamıyoruz. Araca binecekler diye. Bazen yanlarında çocukları da oluyor, görüyoruz yolda, acıyıp şikayet de edemiyoruz. Çıkış yaparken iyice aracı kontrol ediyoruz." dedi.

Çiğil, tır kuyruklarının Türk tarafından değil, Bulgaristan tarafında çok fazla kontrol olmasından kaynaklandığını savundu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 07:50
  1. Kayseri
  2. Edirne
  3. Kapıkule
  4. kuyruk
  5. sınır
  6. TIR
  7. Anadolu Ajansı

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