Sınır kapılarında rüşvet operasyonu! 14 kişi tutuklandı
Trakya'daki sınır kapılarında düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.08 Ekim 2018 Pazartesi 14:44
Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı çalışmalar ve topladığı deliller kapsamında, Kapıkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında rüşvet operasyonu düzenledi.
Tutuklandılar
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 gümrük memuru ile onlara rüşvet verdiği iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan 14 kişi tutuklandı.
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