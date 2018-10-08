Sınır kapılarında rüşvet operasyonu! 14 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı çalışmalar ve topladığı deliller kapsamında, Kapıkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında rüşvet operasyonu düzenledi.

Tutuklandılar

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 gümrük memuru ile onlara rüşvet verdiği iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan 14 kişi tutuklandı.