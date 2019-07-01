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Sınır hattında uzun boylu bitki yetiştirilmeyecek

Mardin Valiliği yayımladığı genelgeyle Suriye sınırında güvenlik gerekçesiyle "uzun boylu" bitkilerin ekimine izin verilmeyeceğini bildirdi- Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter:- "Güvenlik konusunda her türlü tedbiri destekliyoruz"- Sınır hattında çiftçilik yapan Mehmet Nezir Aydın:- "Devletimizin aldığı önlem çok önemli"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:36
Sınır hattında uzun boylu bitki yetiştirilmeyecek

MARDİN (AA) - Mardin'de, Suriye sınırında uzun boylu bitkilerin ekimine izin verilmeyecek.

Mardin Valiliği, sınır emniyetini artırmak, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hudut güvenliği ile anız yangınlarının önlenmesine ilişkin genelge yayımladı.

Genelgede, hudut karakollarının sorumluluk alanında yer alan birinci ve ikinci derece kara yasak bölge sınırları içerisindeki tarım arazilerinde (özellikle hudut hattına paralel giden köy yolları ile hudut devriye yolları arasında kalan alanlarda) uzun boylu bitkilerin (mısır, ayçiçeği, meyve bahçesi ve benzeri) ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca izin verilmeyeceği belirtildi.

Sınır hattında ve tüm ilçe karakollarında güvenliğini tehlikeye düşürecek uzun boylu bitki ekimi nedeniyle gözetleme ve emniyetin olumsuz yönde etkilendiği alanlar için kaymakamlık ve hudut karakolları ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince her türlü tedbirin alınacağı kaydedilen genelgede, "Belirlenen alanlarda ürün ekilmemesi hususunda ilgili muhtarlıklar vasıtasıyla bütün üreticilere gerekli duyurular yapılacaktır." denildi.

- Anız yakımının zararları hutbede anlatılacak

Anız yakılmasının engellenmesi için de çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan genelgede, düzenlenecek eğitim programlarında anız yakımının zararı hakkında çiftçilerin bilgilendirileceği vurgulandı.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Alınan tüm önlem ve duyurulara rağmen anız yangınına neden olanlar hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek. Anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayrılacak. İl Müftülüğünce camilerde anız yangınlarının zararları ile ilgili hutbeler okunacak."

- "Güvenlik konusunda her türlü tedbiri destekliyoruz"

Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye sınırı hattında bulunan iller arasında Mardin'in ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Alınan kararın, ülkenin, bölgenin ve insanların güvenliğiyle ilgili olduğuna işaret eden Öter, güvenliğin her şeyin önünde geldiğini vurguladı.

"Güvenlik konusunda her türlü tedbiri destekliyoruz. Güvenliğin olmadığı bir yerde hiçbir şeyin anlamı yok. Bugün komşu ülkelerin başına gelenleri görüyoruz. Tedbirleri desteklememiz gerekiyor." diyen Öter, şöyle konuştu:

"Önce güvenlik, ülkenin birliği, kardeşliği ve huzuru diyoruz. Bu her şeyin önünde geliyor. Alınan güvenlik tedbirlerini arazi sahiplerinin de desteklemesi gerekir. Anız yakanlar milli servet olan bu topraklara büyük zarar veriyor. Anız yangınlarına yönelik alınan tedbirler yetersiz kalıyor. Ceza ve ödül sistemi uygulansın istiyoruz. Caydırıcı cezalar getirilsin. Ödül ve ceza sistemi uygulanırsa hiç kimse yakmaz."

- "Devletimizin aldığı önlem çok önemli"

Mardin'in Artuklu ilçesinin Suriye sınırındaki Aşağı Hatunlu köyünde çiftçilik yapan Mehmet Nezir Aydın da yıllardır baba mesleği çiftçiliği sürdürdüğünü söyledi.

Alınan güvenlik önlemlerin önemine değinen Aydın, "Bizim için en önemli şey güvenlik. Devletimizin aldığı önlem çok önemli. Çiftçilerin bilgilendirilmesi lazım. Sınırda mısır ekmiyoruz, fıstık ekecektik, yasaktan dolayı onları da ekmiyoruz. Devletimizden ricamız, önce güvenlik. Ekmediğimiz yerler için destek verilsin. Ekilecek ürünler için de bizi bilgilendirsin." şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:36
  1. bitki
  2. Diyarbakır
  3. Genelge

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