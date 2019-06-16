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Sınır Hattında "canlı bomba" yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattında terör örgütü PYD/PKK’ya ait olduğu değerlendirilen "canlı bomba" yeleği ile yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde bulundu.

16 Haziran 2019 Pazar 16:44
Sınır Hattında "canlı bomba" yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattında terör örgütü PYD/PKK’ya ait olduğu değerlendirilen "canlı bomba" yeleği ile yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde bulundu.


Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla kente silah ve mühimmat getirildiği istihbaratı üzerineİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.


İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesinebağlı Çangallı köyü Suriye sınır hattında terör örgütü PYD/PKK’lı teröristlere ait "canlı bomba" yeleği ve patlayıcılar olduğunu tespit etti. Bir "canlı bomba" yeleği ve yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirdi. “Canlı bomba" yeleği ve patlayıcı malzemeleri getiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:44
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