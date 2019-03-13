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Sınır hattında av tüfekleri ve malzemeleri ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Türkiye-Irak sınır hattında 60 adet tek kırma av tüfeği, 40 adet otomatik av tüfeği, 40 adet otomatik av tüfeği namlusu ve 40 adet av tüfeği namlu şoku ele geçildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:46
Sınır hattında av tüfekleri ve malzemeleri ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Türkiye-Irak sınır hattında 60 adet tek kırma av tüfeği, 40 adet otomatik av tüfeği, 40 adet otomatik av tüfeği namlusu ve 40 adet av tüfeği namlu şoku ele geçildi.

 

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Cemekürk Mezrası Türkiye-Irak sınır hattında icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti neticesinde; 60 adet tek kırma av tüfeği, 40 adet otomatik av tüfeği, 40 adet otomatik av tüfeği namlusu ve 40 adet av tüfeği namlu şoku ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:46
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