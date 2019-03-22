Sınır birliklerine komando sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye’deki çeşitli bölgelerden Hatay’a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Birliklerin Kırıkhan’da son hazırlıklarını tamamlamalarının ardından sivil otobüslerle Suriye sınırında bulunan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

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