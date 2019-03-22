Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.22 Mart 2019 Cuma 13:30
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye’deki çeşitli bölgelerden Hatay’a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Birliklerin Kırıkhan’da son hazırlıklarını tamamlamalarının ardından sivil otobüslerle Suriye sınırında bulunan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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