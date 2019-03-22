0553 313 94 23

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

22 Mart 2019 Cuma 13:30
Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.


Türkiye’deki çeşitli bölgelerden Hatay’a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesine ulaştı.


Birliklerin Kırıkhan’da son hazırlıklarını tamamlamalarının ardından sivil otobüslerle Suriye sınırında bulunan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    1. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    2. CHP'den görülmemiş skandal! Fişleyip..
    3. ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ etkinliğinde..
    4. Beyoğlu’nda yaklaşık 30 bin kişiye iş..
    5. AXA Sigorta Kupa Volley: Galatasaray..
    6. Ve Ryan Babel Süper Lig'e geri..
    7. Prof. Dr. Tezcan: "Topuk kanı..
    8. AK Parti’den Cumhurbaşkanı mitingine..
    9. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Nevruz..
    10. Beykoz Adayı Murat Aydın: “Bizim için..
    11. Hafif ticari araçla motosiklet..
    12. Antalya'da "torbacı" operasyonu
    13. "Güney Kariyer Fuarı"na yoğun ilgi
    14. Son dakika: Gaziantep'te korkutan..
    15. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4..
    16. Başkan Altun ve Ziraat Mühendisleri,..
    17. Tuna: “Bu kenti sevginin, kardeşliğin..
    18. Akıncı Üssü davası
    19. Brexit’in ertelenmesi Alman şirketleri..
    20. DPÜ’lü Öğretim Üyesi Dr. Şenol’a ödül
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev