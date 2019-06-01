Sınır birliklerine gece sevkiyatı devam ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK),Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK),Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 30’un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.

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