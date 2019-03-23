Sınır birliklerine askeri sevkiyat Hatay’da konuşlu olan tanklar, Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Hatay’da konuşlu olan tanklar, Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Daha önce değişik birliklerden gelen ve Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde uzun süredir konuşlu olan tanklar, bugün askeri tırlara yüklenerek sınır birliklerine doğru yola çıktı. Şehir merkezinde alınan güvenlik önlemleri altında sevk edilen tankların Hatay’ın sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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