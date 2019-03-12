0553 313 94 23

Sınıfın nazar boncuğu

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Burhan Özkılıç, 30 kız öğrencinin içinde tek erkek öğrenci olarak eğitim görüyor.

12 Mart 2019 Salı 09:04
Sınıfın nazar boncuğu

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Burhan Özkılıç, 30 kız öğrencinin içinde tek erkek öğrenci olarak eğitim görüyor.

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde eğitim hayatını sürdüren Özkılıç, bu yıl üniversiteden mezun olarak arkadaşlarıyla birlikte kep atmaya hazırlanıyor. Arkadaşlarıyla iyi bir iletişime sahip olan Özkılıç’a sınıf arkadaşları da ”O bizim nazar boncuğumuz” diyor. Azmiyle kız arkadaşlarının takdirini toplayan Özkılıç’ın hedefi ise akademisyen olmak.

 

2105 yılında Hitit Üniversitesi’ni kazandığını dile getiren Özkılıç, ilk tercihlerinin arasında makine mühendisliği olduğunu ancak Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü kazandığını söyledi. Üniversiteye başladığında sınıfta 6 erkek öğrencinin olduğunu anlatan Özkılıç, 2. sınıftan itibaren tek başına kaldığını kaydetti.

 

Tek olmanın zaman zaman zorluklarının yanı sıra kolaylıklarının da olduğunu anlatan Özkılıç, “Herkes beni kardeşi gibi gördüğü için fazla zorluk yaşamadım. Hocalarım da sağ olsun zaman zaman şaka yollu takılıyorlar. Hiç kimse beni dışlamadı. Hep iç içeyiz” diye konuştu.

 

Bazen arkadaşlarının kendisini unutarak “Kız kıza takılacağız, sınıfça bir yere gideceğiz” dediklerini söyleyen Özkılıç, “Bu duruma ben de müdahil oluyorum. Aaa ben de mi geliyorum diye. Şakalaşıyoruz. Yaşadığım en büyük zorluk tek erkek olmak” dedi.



“Bu kadar kızın arasında eğitim görmek bana daha çok azim veriyor”

 

Kız öğrencilerin arasında eğitim görmesinin kendisine daha çok azim verdiğini belirten Özkılıç, şunları kaydetti:

 

“Daha çok çalışma isteği geliyor. Onlardan da destek alıyorum. Hedefim bu bölümü bitirince akademisyen olmak. Mikrobiyoloji alanında uzmanlaşmak. Arkadaşlarım motivasyonuma olumlu katkılar sağlıyor.”

 

Sınıf arkadaşlarından Elif Sancak, Burhan’ın çok iyi bir insan, çok iyi bir dost olduğunu belirterek, “Sınıf başarısı gayet güzel. Azimli. Arkadaş canlısı bir insan. Bu kadar kız olmamıza kolay adaptasyon sağladı” ifadelerini kullandı.

 

Burhan Özkılıç ile birlikte 4 yıldır aynı sınıfta eğitim gördüklerini dile getiren Zeynep Taştan ise, “Arkadaşlarımızla da esprisini yapıyoruz. Burhan aramızda doğal seleksiyonda kalan tek arkadaş. 4 yıldır azmiyle aramızda başarı odağı. Başarılı birisi. Arkadaşlar arasında bazen onu kırabiliyoruz. Hocalarımız kızlarla bir yere gideceğiz dediğimizde ‘hocam kızlar olarak onaylıyoruz’ dediğimiz zaman biraz bozuluyor. Ancak o da alıştı” şeklinde konuştu.

 

Öğrencilerden Derya Yatağan ise bazen sabahın erken saatlerinde ders olduğu için sınıfta makyaj yaptıklarını belirterek, “Burhan’ı artık yadırgayamıyoruz. Onu artık bizden biri olarak görebiliyoruz. Çok rahat da konuşabiliyoruz. Bizden birisi olarak görüyoruz. 8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü nedeniyle canlı müziğe gidelim diye grup kurmak istedim. MGB adıyla bir grubumuz vardı oradan Burhan’ı atmak yerine yeni bir grup kurdum. Çoğu zaman dedikodu yapıyoruz. Bunlara bile alıştı diye düşünüyorum. Garipsemiyor artık. Çünkü arkadaşlarının hepsi kız. Her yerden bir dedikodu fırlıyor. Olaylar patlıyor. Önemsemiyor artık. Bizden birisi gibi oldu. Mezun olacak. Burhan’a hayatında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

 

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Şafak Bulut da esprili bir şekilde ders verirken kendisinin de zaman zaman sorun yaşadığını kaydederek, “Burhan iyi ki var. Burhan olmazsa benimde motivasyonum bozulacaktı. Burhan gerçekten başarılı bir öğrenci. Arkadaşlarının söylediği gibi sınıfta kalmış tek erkek. Bu motivasyonunu hayatı boyunca kaybetmez inşallah” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:04
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Fatih Dönmez'den dağıtım bedeli açıklaması!
    1. Bakan Fatih Dönmez'den dağıtım bedeli..
    2. Boğaziçi Üniversitesinden glokoma..
    3. Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    4. "Öncü Kadınlar" sergisi
    5. Cedi'den Raptors potasına 19 sayı
    6. Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati..
    7. NTSO Başkanı Parmaksız, İstiklal..
    8. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan..
    9. Türk basınındaki medyaya dönüşüm..
    10. Cezaevi firarileri uyuşturucu..
    11. Atay, Efeler Mahallesinde..
    12. Ukrayna askerleri tatbikatta Ruslara..
    13. Başkan Güler ve Avcı’dan Adanalılara..
    14. Analig Sutopu müsabakaları tamamlandı
    15. Diyarbakır’da şampiyon Şehit Birkan..
    16. Üniversite öğrencilerinin içinde..
    17. Başkan Genç, Çığlık Mahallesinde yaşlı..
    18. Venezuela 100 saatten fazladır..
    19. Diyarbakır’da korkutan yangın
    20. Aksaray’da servis minibüsü ile..
    21. (özel) Kanser olan arkadaşları için..
    22. Başkan Görmez’den ’2. Altın Çağ’..
    23. Savaş; “Milletimiz, İstiklal..
    24. Fotoğrafta "Sınır Yok Çizgi Yok"
    25. TÜVGA Gençleri Çanakkale’ye götürdü
    26. Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 9...
    27. Aliağa Belediyesi’nin hedefi 2 milyon..
    28. Rıfat Kadri Kılınç’tan “İstiklal..
    29. İstiklal Marşına saygı tekerlekli..
    30. "40 yaşından sonra göz muayenesini..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!