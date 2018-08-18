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Sınıf öğretmenliği atama kontenjanı 2018 sınıf öğretmenliği atama sayısı

20 bin öğretmen alımında Sınıf Öğretmenliği kadrosu için ne kadar Sınıf Öğretmeni alınacak. MEB Sınıf Öğretmenliği atama sayısı...

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:27
Sınıf öğretmenliği atama kontenjanı 2018 sınıf öğretmenliği atama sayısı

Öğretmen adaylarına son dakika müjdesi Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki 20 bin öğretmen alımında Sınıf Öğretmenliği  ne kadar alınacak. MEB Sınıf Öğretmenliği atama sayısı

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Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sözlü sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

2018 Temmuz ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha yapılmıştı. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarında Sınıf Öğretmenliği kadrosuna 3 bin 570 gerçekleştirildi. MEB yeni 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında Sınıf Öğretmenliği için bir önceki atamada olduğu gibi atamasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:27
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