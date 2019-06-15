0553 313 94 23

Sınıf arkadaşları yıllar sonra aynı şehirde buluştu

Ereğli Kömür İşletmesi Dilaver Özel İlkokulu ve Üzülmez Ortaokulunda 40, 50 ve 55 yıl önce eğitim gören çok sayıda mezun ve öğretmenleri, sosyal medyada organize olup Zonguldak'a gelerek eski günleri andı

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:39
Sınıf arkadaşları yıllar sonra aynı şehirde buluştu

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Kömür İşletmesi Dilaver Özel İlkokulu ve Üzülmez Ortaokulundan 40, 50 ve 55 yıl önce mezun olan yaklaşık 50 kişi ve öğretmenleri, sosyal medyada organize olup yaşadıkları şehirlerden Zonguldak'a gelerek hasret giderdi.

Ereğli Kömür İşletmesi Dilaver Özel İlkokulu ve Üzülmez Ortaokulundan mezun birkaç arkadaş, sosyal medya üzerinden görüşürken sınıf arkadaşlarıyla buluşmaya karar verdi.

Yapılan organizasyonla 40, 50 ve 55 yıl önce aynı sıraları paylaşan yaklaşık 50 mezun ve öğretmenleri kentte buluştu.

Eski günleri anan grup daha sonra bölgede 1840'tan itibaren kömür çıkartılmasında kullanılan araç gereçlerin sergilendiği, madenci heykelleriyle kömürün çıkarılışının efektlerle canlandırıldığı müzeyi gezdi.

Buluşmanın planlayıcılarından Hüseyin Karaşehir, AA muhabirine, Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) emekli olmasının ardından Ankara'ya yerleştiğini ve 11 yıldır orada yaşadığını söyledi.

Karaşehir, 2009'da ortaokul müdürüyle karşılaştığında, dönemin okul idarecisi ve öğretmenlerinin birbirleriyle iletişim halinde olduklarını öğrendiğini anlattı. Bunun üzerine öğretmenleri ve sıra arkadaşlarını buluşturmak istediğini dile getiren Karaşehir, "Sosyal medyada Ereğli Kömür İşletmesi Dilaver Özel İlkokulu ve Üzülmez Ortaokulu sayfasını açtım. Okulun öğretmenlerini ve öğrencilerini bir araya getirdim." dedi.

Karaşehir, buluşmaya Ordu, Giresun, Bursa, Trabzon, Malatya, Antalya, Ankara'nın yanı sıra pek çok ilden katılım olduğunu, bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 19:39
  1. buluşma
  2. ilk
  3. ortaokul
  4. sınıf arkadaşları
  5. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok şiddetli...
    1. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    2. İdlib’de molozlar altında kalan..
    3. Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı, güven..
    4. Sağanak yağışla gelen sel, otomobili..
    5. GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin..
    6. Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
    7. Dünyayı sarsan gelişme: ABD 16..
    8. İki grup birbirine girdi: 4 yaralı
    9. Otomobil ile hafif ticari araç..
    10. Osmaniye'de zincirleme trafik kazası:..
    11. TGF Federasyon Kupası’nda şampiyonluk..
    12. Tekirdağ’da trafik kazası: 18 yaralı
    13. Cinayet şüphelisi 5 şahıs tutuklandı
    14. Habur Çayı’na düşen çocuğu kurtarmak..
    15. Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli..
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Nenad Lalovic İstanbul’da
    18. Tekirdağ'da hafif ticari araçla..
    19. Tataristan'da "Kutsal Bolgar Toplantısı"
    20. Domuz sürüsü şehre indi, korkan..
    21. Emekli Hakim Nusret Çiçek af konusunu..
    22. Çağla Büyükakçay, İspanya’da finale..
    23. Jazeera Havayolu'nun İSG'den Kuveyt..
    24. Zeljko Obradovic: "Karakterli..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar..
    26. Ergin Ataman: "İki takım oyuncularını..
    27. Davutlar Sevgi Plajı’nda boğulan bir..
    28. İpek Soylu İsrail’de çiftlerde şampiyon
    29. Rusya'dan flaş dolar hamlesi!
    30. Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü..
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu