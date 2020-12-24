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Korona Virüs Singapur’da mutasyona uğramış koronavirüs paniği
Korona Virüs

Singapur’da mutasyona uğramış koronavirüs paniği

Singapur, İngiltere'de görülen mutasyona uğramış koronavirüsün bir kişide tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:11:00 -
Singapur’da mutasyona uğramış koronavirüs paniği

Singapur Sağlık Bakanlığı, ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış koronavirüsün bir kişide görüldüğünü doğruladı. İngiltere'den 6 Aralık'ta Singapur'a gelen kişinin karantinaya alındıktan 2 gün sonra Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Söz konusu kişinin temas halinde olduğu kişilerin de karantinaya alındığı belirtilirken, karantina sonunda yapılan yeni testin sonucunun negatife döndüğü bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsün yeni türüyle ilgili açıklamalarda bulunan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu mutasyonun adının '501.V2' olduğunu ifade etmişti. Enfekte olmuş kişilerle temasta bulunanlar karantinaya alınmış ve hızlı bir inceleme başlatılmıştı. Almanya'da bilim insanları da virüsün şu ana kadar 17 farklı mutasyona uğramış hali olduğunu kaydetmişti.

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