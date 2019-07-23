Singapur'da kaçak fil dişi ve pangolin pulu ele geçirildi

KUALA LUMPUR (AA) - Singapur'da polis, Vietnam'a götürülmek üzere ülkeye sokulan 8,8 ton fil dişi ve 11,9 ton pangolin pulu ele geçirdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, sınır polisi, kontrol noktasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen Singapur üzerinden Vietnam'a gitmesi planlanan konteynerde 132 bavula yerleştirilmiş fil dişinden yapılma ürün ve 237 bavula yerleştirilmiş pangolin pulu tespit etti.

Toplam 300 Afrika filinin öldürülmesiyle elde edildiği öğrenilen 8,8 ton fil dişi ürünün değerinin 12,9 milyon doları bulduğu kaydedildi.

Pangolin pullarının ise 2 bin pangolinden elde edildiği ve toplam değerinin 35,7 milyon dolar olduğu açıklandı.

Yasa dışı yollarla avlanan pangolinler, pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanılan Asya'ya kaçak yollarla getiriliyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığını tespit etmişti. Kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer alıyor.