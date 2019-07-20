Singapur Heyeti İstanbul Havalimanı’nı gezdi

Singapur Sivil Havacılık Otoritesi (CAAS) heyeti DHMİ İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ve İstanbul Yaklaşma Kontrol birimlerinde incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Soh Poh Theen ve Director Yeo Cheng Nam başkanlığındaki Singapur CAAS heyetine İstanbul Havalimanı Kontrol Kulesinde DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü yetkilileri tarafından bina, teknik donanım ve hava trafik operasyonu hakkında bilgi verildi.

Heyet daha sonra İstanbul’da bulunan Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 177 hava trafik kontrolörü ile Yaklaşma Radar Kontrol hizmeti veren Yaklaşma Kontrolbirimini ziyaret etti. Burada heyete DHMİ tarafından dizaynı yapılan ve İstanbul Havalimanı’na taşınma ile kullanıma başlanan yakıt tasarrufu sağlayan ve karbon salınımını azaltan dünyada sayılı hava sahasında uygulaması olan Point Merge usulleri (SID-STAR), teknik donanım yine DHMİ tarafından geliştirilen atcTRsim simülatörleri ve eğitimler hakkında bilgi verildi.

Ödüllü kule ilgi odağı oldu

29 Ekim 2018 tarihinde açılışı, 6 Nisan 2019 tarihinde büyük taşınması gerçekleşen İstanbul Havalimanı, ödüllü kulesi, hava trafik usul ve operasyonları ile dünyanın farklı yerlerinden havacılık otoritelerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Toplam 100 hava trafik kontrolörü ile hizmet veren İstanbul Havalimanı kontrol kulesi modern mimarisi, idari ve teknik alanları dışında istirahat, sosyal ve spor alanları ile de gelen heyetlerin beğenisini kazanıyor.