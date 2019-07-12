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Singapur Büyükelçisinden Başkan Aras’a ziyaret

Bodrum’a özel bir etkinliğe katılmak için gelen Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ımakamında ziyaret etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:59
Singapur Büyükelçisinden Başkan Aras’a ziyaret

Bodrum’a özel bir etkinliğe katılmak için gelen Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ımakamında ziyaret etti.


Singapur’un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından karşılandı.Sıcak bir sohbet ortamının yaşandığı ziyarette Büyükelçi Tow, Başkan Aras’a kendi ülkesinden söz etti, Bodrum hakkında merak ettiklerini sordu.


Singapur ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılına ulaştığını belirten Büyükelçi Jonathan Tow, ikili ilişkilerin en üst seviyede kalması için iletişim kanallarının her zaman açık olduğunu ifade etti. Tow ayrıca, Başkan Aras’ı,önümüzdeki günlerde Singapur’da düzenlenecek olan World Cities Summit Konferansı’na davet etti.


Konuk Büyükelçi’ye Bodrum’u anlatan Başkan Ahmet Aras, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bodrum’un Singapur halkı için kusursuz ve mükemmel bir tatil destinasyonu olduğunu söyleyen Aras, Türkiye’nin en özel coğrafyasının iklim, kültür ve tarih zenginliğinden söz etti ve tüm Singapurlular’ı hayatlarında bir kez de olsa Bodrum’u görmeye davet etti. Başkan Aras, ziyaretin sonunda Büyükelçi Tow’a Bodrum’u tanıtan bir kitap hediye etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:59
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