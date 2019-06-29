Sinerji Hareketi Derneği’nden Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sinerji Hareketi Derneği’nin yöneticileri ile bir araya geldi.

Eskişehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bu kez Sinerji Hareketi Derneği temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Ataç bu kapsamda Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam ve yönetimini makamında ağırladı. Buluşmada Çam, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.