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Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Başkan Kazım Kurt’u ziyaret etti

Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:48
Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Başkan Kazım Kurt’u ziyaret etti

Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.


Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.


Ziyarette, Başkan Kurt ile Çam bir süre sohbet etti. Başkan Kurt’a Sinerji Hareketi Derneği’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Çam, yürütecekleri projeler için Başkan Kurt’tan destek istedi.


Soner Çam ve arkadaşlarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin demokratik kitle örgütlerine her zaman destek verdiğini söyledi. Başkan Kurt, bu desteğin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:48
  1. odunpazarı

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