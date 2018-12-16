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Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması Antalya Elemeleri başvurusu başladı

Oyuncu Tamer Karadağlı:- "Bu bir güzellik yarışması değil. Burada önemli olan yarışmada başarılı olanların eğitim hakkı kazanmaları"

16 Aralık 2018 Pazar 13:07
Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması Antalya Elemeleri başvurusu başladı

ANTALYA (AA) - Sinemaya yeni yüzler kazandırmayı hedefleyen 3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nın Antalya Elemeleri başvurusu başladı.

Vizyon Production ve Bonart Ajansın düzenlediği, Akbulut Sanatın da Antalya elemelerinde desteklediği yarışmanın tanıtım toplantısı Alanya ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan sanatçı Tamer Karadağlı, 3 yıldır içinde bulunduğu organizasyonun bir güzellik yarışması olmadığını vurguladı.

Karadağlı, yarışmanın "kral ve kraliçelerinin" yakışıklı ve güzel görünse de asıl oyunculuğu ne kadar istediklerinin önem taşıdığını belirterek, "Bu bir güzellik yarışması değil. Burada önemli olan yarışmada başarılı olanların eğitim hakkı kazanmaları. Yarışmada para veya başka bir ödül kazanmıyorlar. Diğer yarışmalardan önemli bir farkı da bu. Adaylar çok önemli bir jüri karşısında değerlendiriliyorlar." diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlerin eğitimler alacağını anlatan Karadağlı, "Bu bir bayrak yarışı, bizler bu bayrağı yarın onlara devredeceğiz ama kalifiye ve iyi ve eğitimli oyuncuların yetişmesi sektör için çok önemli." dedi.

Vizyon Ajansın sahibi Atilla Kaplakarslan da yarışmanın tek amacının sinema ve dizi sektörüne oyuncu yetiştirmek olduğunu söyledi. Yarışmaya başvuranların yüzde 90'nın üniversite eğitimi almış kişilerden oluştuğunu belirten Kaplakarslan, Antalya elemelerinde başarı gösteren çiftin İstanbul'da düzenlenecek finallere katılacağını söyledi.

- "Sinema ve dizi sektöründe eğitim sıkıntısı var"

Antalya elemelerinde son başvuru tarihinin 18 Ocak olduğu bilgisini veren Kaplakarslan, şunları kaydetti

"Bölgelerde düzenlenen eleme yarışlarında dereceye girenler, 31 Mart-9 Nisan arasında kampa alınacak. 9 Nisan'da yapılan finalde sinemanın kral ve kraliçesi jüri tarafından seçilecek. Bu yarışmadan çıkan ilk üç eğitim hakkı kazanıyor. Bu yarışmanın ödülü eğitim çünkü sinema ve dizi sektörününde eğitim sıkıntısı var. Biz bu yarışmayla bu sıkıntıyı çözmek için yola çıktık."

Kaplakarslan ilk üç dereceyi paylaşacak yarışmacıların, Müjdat Gezen Sanat Merkezinden oyunculuk ve kamera önü eğitimi, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinden kamera önü ve oyunculuk eğitimi, Ayça Kuru Akademisinden zarafet, yürüyüş ve doğru duruş, imaj ve stil danışmanlığı eğitimi alacağını sözlerine ekledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:07
  1. 3. Sinema Güzeli Yarışması
  2. Alanya
  3. Tamer Karadağlı

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