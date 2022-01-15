Sinemalarda PCR zorunluluğu kaldırıldı mı? Sinema konser tiyatro girişlerinde PCR isteniyor mu?
Sinemalar PCR testi olmayana bilet satıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun süredir bazı alanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu bulunuyordu. Omicron varyantının bulaşıcılığının yüksek olması ve hastalık semptomları sebebiyle pek çok ülke karantina sürecini daralttı ve PCR testi uygulamasın rafa kaldırdı. Ülkemizde de PCR testi uygulamasına yönelik bir karar alındı. Peki, konser girişlerinde PCR zorunlu olacak mı?
12 Ocak Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, semptom gösterenler PCR testi uygulanacağını duyurdu. Peki, sinema konser bileti alanlara PCR zorunluluğu devam edecek mi?
Sinemalarda PCR zorunluluğu kaldırıldı mı? Sinema konser tiyatro girişlerinde PCR isteniyor mu?
İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazı doğrultusunda, ulaşım, bazı etkinlikler ve okullardaki PCR testi zorunluluğunu öngören uygulamaların kaldırılmasına ilişkin yeni yazıyı valiliklere gönderdi.
Yazıda, Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden, konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği aktarıldı.