Sinemalarda PCR zorunluluğu kaldırıldı mı? Sinema konser tiyatro girişlerinde PCR isteniyor mu?

Sinemalar PCR testi olmayana bilet satıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun süredir bazı alanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu bulunuyordu. Omicron varyantının bulaşıcılığının yüksek olması ve hastalık semptomları sebebiyle pek çok ülke karantina sürecini daralttı ve PCR testi uygulamasın rafa kaldırdı. Ülkemizde de PCR testi uygulamasına yönelik bir karar alındı. Peki, konser girişlerinde PCR zorunlu olacak mı?