Sinemalarda değil Brezilya'da! Mahkumlar ve polis arasında kanlı çatışma!

Brezilya'nın kuzeyinde Tocantins eyaletinde cezaevinden kaçan mahkumlarla polis arasında çıkan çatışmada 9 mahkum öldü.

Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Barra da Grota cezaevinde çıkan isyan sırasında 28 mahkumun kaçtığını belirtti. Cezaevi yakınındaki ormanlık alana kaçan mahkumlarla polis arasında çatışma çıktığını belirten yetkililer, olaylarda 9 mahkumun öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, kaçan 19 mahkumun ve rehin aldıkları 2 cezaevi çalışanının bölgede arandığını ifade etti. Brezilya'da geçen ay bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 polis ölmüş, firar eden 105 mahkumdan 41'i düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.