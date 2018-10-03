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Sinemalarda değil Brezilya'da! Mahkumlar ve polis arasında kanlı çatışma!

Brezilya'nın kuzeyinde Tocantins eyaletinde cezaevinden kaçan mahkumlarla polis arasında çıkan çatışmada 9 mahkum öldü.

03 Ekim 2018 Çarşamba 21:32
Sinemalarda değil Brezilya'da! Mahkumlar ve polis arasında kanlı çatışma!

Brezilya'nın kuzeyinde Tocantins eyaletinde cezaevinden kaçan mahkumlarla polis arasında çıkan çatışmada 9 mahkum öldü.

Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Barra da Grota cezaevinde çıkan isyan sırasında 28 mahkumun kaçtığını belirtti. Cezaevi yakınındaki ormanlık alana kaçan mahkumlarla polis arasında çatışma çıktığını belirten yetkililer, olaylarda 9 mahkumun öldüğünü bildirdi. 

Yetkililer, kaçan 19 mahkumun ve rehin aldıkları 2 cezaevi çalışanının bölgede arandığını ifade etti. Brezilya'da geçen ay bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 polis ölmüş, firar eden 105 mahkumdan 41'i düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 21:32
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