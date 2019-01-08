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Sinemacı- yapımcı kavgasında gözler Meclis'e çevrildi

Film yapımcılarıyla sinema salonu işletmecileri arasındaki bilet fiyatlarından kaynaklanan tartışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili geçen ay TBMM'ye sunulan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin yarın Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

08 Ocak 2019 Salı 13:56
Sinemacı- yapımcı kavgasında gözler Meclis'e çevrildi

Bilet fiyatlarında hakları verilmediği gerekçesiyle, işletmecileri boykot eden bazı yapımcılar, filmlerini planlanan tarihlerde vizyona sokmama kararı aldı.

Konuyla ilgili geçen ay TBMM'ye sunulan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin Meclis'te yarın ele alınması öngörülüyor.

Yaşanan tartışmalara sebep olan iddialara ilişkin sektörden birçok isim, görüşlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarla dile getirdi.

Bugün mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da promosyon bilet, biletin yanına verilen promosyon yiyecek ve içeceklere ilişkin soru üzerine, "Promosyonlar için de bazı eşit olmayan uygulamalar yapılmaya başlanmış. Bununla ilgili de bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Sonuçta bunun eşit sağlanması gerekiyor. Bu, Mecliste tartışılacak. Biz kendi önerilerimizi gönderdik. Mecliste kabul görürse geçecek." dedi.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu olayda geri adım atan tarafın sinema salonu işletmecileri olması lazım. Türkiye film sektörünün çıkmaza gireceğinin altı çizildiği için, biz onların bu seslenişine kayıtsız kalamayız. Elimizden gelen tüm hamleleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sezgin, dernek üyesi 100'e yakın sinema salonu sahibi ve üye olmayan lokal işletmecilerle yapılan toplantılar sonucunda, yapımcıların taleplerine olumlu yaklaştıklarını dile getirerek, sadece Türkiye'de 905 sinema salonuna sahip olan Mars Entertainment Group'un uzlaşma yoluna gitmediğini kaydetti.

"Sinemacılarla kavga etmek gibi bir derdimiz yok"

Tartışmaların ardından Mars Entertainment Group'un Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar da AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Ben bunu boykot olarak görmüyorum. Her zaman konuşma zemininde halledilebilecek bir şey ama bu ticari bir karar. Günün sonunda böyle bir karar alınırsa, saygı duyarız. Türkiye'de 4 tane yapımcı yok. Çok gişe yapan filmi olan başka yapımcılar da var. Biz bunlarla devam ediyor olacağız, Türk halkını da filmsiz bırakmayacağız." açıklamasını yaptı.

"Tüm milletvekillerimizden destek bekliyoruz"

Şahan Gökbakar Instagram hesabından yaptığı paylaşımda seyircinin mısır ve bilet fiyatı üzerinden kandırıldığına dikkati çekerek, Bu gidişle yeni Cemler, yeni Yılmazlar çıkana kadar anca boş salonlarda sadece mısır yenip sohbet edilecek gibi duruyor. Sinemaya mısır ve içecek için değil, sevdiğiniz filmleri izlemek için gidilir, unutmayalım." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkür eden Gökbakar, paylaşımına şu sözlerle devam etti:

 "Bu haksızlığın ortadan kaldırılması adına çok yerinde ve gerekli bir sinema yasası hazırlamış ve meclisimize yollamıştır. Şimdi sıra milletvekillerimizde. Bu yasanın yerli ve milli sinemamızın can damarı olduğunu bilmelerini isterim. Parti gözetmeksizin tüm milletvekillerimizden destek bekliyoruz."

Ayrıca Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM), Anadolu Sinema Eseri Sahipleri Birliği (ASİTEM), BSB Sinema Eser Sahipleri Meslek Birliği (BSB), Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR), Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP), Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), komisyonda ele alınacak kanun teklifini destekleyen açıklamayı kamuoyuna duyurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:56
  1. sinema
  2. yapımcı
  3. fiyat
  4. meclis

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