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Sinema sektöründe yerli filmler yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı verilerine göre, sinema salonlarında gösterilen yerli film sayısı 2014 yılından bu yana yüzde 19,3 arttı.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:39
Sinema sektöründe yerli filmler yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı verilerine göre, sinema salonlarında gösterilen yerli film sayısı 2014 yılından bu yana yüzde 19,3 arttı.


Türkiye genelinde sinema salonlarında gösterilen filmlerin büyük çoğunluğunu yabancı filmler oluşturuyor. Sinema sektöründe yabancı sermayeye ve oyuncu kadrosuna kıyasla yetersiz kalan Türk sineması son dönemde bu durumu değiştirmeye başladı. Ülke genelinde yerli yapım sinema filmlerinin son 4 yıllık dönemde artış göstermesiyle, izleyiciler de yerli filmleri tercih etmeye başladı. 2014-2018 yılı TÜİK verilerine göre, yerli film sayısı 16 bin 999’dan 35 bin 356’ya ulaşarak yüzde 19,3 artmış oldu. Yerli film sayısının artış göstermesiyle birlikte genel seyirci sayısı geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında azalmasına rağmen, yerli film izleyenlerin sayısı yüzde 3,4 artarak 39 milyon 195 bin 881 kişi oldu.


Öte yandan, sinema salonlarının sayısının sadece 1 yılda yüzde 6,2 artmasına ve salon giderlerinin artmasına bağlı olarak bilet fiyatları da artış gösterdi. Sinema filmlerini korsan yollardan elde etme ve gerçekleşen fiyat artışına bağlı olarak da sinema salonlarının müşterileri de azaldı. Vatandaşlar sinema yerine tiyatro salonlarını tercih etmeye başladı. Son 4 yılda tiyatro salonlarında sergilenen telif ve çeviri eserleri izleyenlerin sayısı yüzde 29 artarak 7 bin 841’e ulaşmış oldu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:39
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