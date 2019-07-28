Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor. Üsküdar Şakirin Camiinde düzenlenen törene çok sayıda sanatçı katıldı.
Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor.
28 Temmuz 2019 Pazar 17:15
Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor. Üsküdar Şakirin Camiinde düzenlenen törene çok sayıda sanatçı katıldı.
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