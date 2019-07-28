Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor. Üsküdar Şakirin Camiinde düzenlenen törene çok sayıda sanatçı katıldı. Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor. Üsküdar Şakirin Camiinde düzenlenen törene çok sayıda sanatçı katıldı.

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