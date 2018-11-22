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Sinema oyuncusu Biricik, yeni filmini seyircilerle izledi

- Burcu Biricik, "Her şey seninle güzel" adlı yeni filmi için Eskişehir'de sinemaseverlerle buluştu

22 Kasım 2018 Perşembe 11:59
Sinema oyuncusu Biricik, yeni filmini seyircilerle izledi

ESKİŞEHİR (AA) - Sinema oyuncusu Burcu Biricik, "Her şey seninle güzel" adlı yeni filmini Eskişehir'de sinemaseverlerle birlikte izledi.

Vizyondaki filmini Eskişehir'de annesi Müberra Sırçacı ile izlemeye gelen Biricik, film gösterimi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'e adeta hayran kaldığını söyledi.

Eskişehir'in sinema çekimleri için uygun bir kent olduğunu dile getiren Burcu Biricik, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Eskişehir çok sevdiğim bir yer. 2 yıl önce de başka bir film için gelmiştim. Eskişehir’in bazı yerlerinde sahneler çekmiştik. Sanki bir Avrupa şehrinde gibiyiz. Üniversiteyi burada okumadığıma çok üzüldüm. Buraya hep özendim çünkü." dedi.

Biricik, vizyondaki filminin İzmir'de çekildiğini ifade ederek, "Güzel bir duygusu olduğunu düşünüyorum. Güzel bir aşk hikayesi. Umarım beğenirsiniz. Filmimiz gişede gayet güzel gidiyor." diye konuştu.

Filmin yapımcısı Şebnem Aşkın da ilk defa Eskişehir'e geldiğini belirterek, "Umarım bir filmi de Eskişehir'de çekmek için geliriz. Ama şehrin ismi 'aydınlık şehir, güzel şehir, yeni şehir' olsun. Çünkü burada şehre ve size bakınca insanın içi açılıyor. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:59
  1. Eskişehir
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