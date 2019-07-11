Sinema keyfi “Organize İşler”le başladı

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema Film Gösterimi” Dikmen’de başladı. Vatandaşların ailece katıldıkları etkinlikte ilk gece “Organize İşler Sazan Sarmalı” gösterildi.

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema Film Gösterimi” Dikmen’de başladı. Etkinlik Temmuz ve Ağustos aylarında 60 gün boyunca 21 farklı noktada 41 gösterimle Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatacak.

“Çankayalıları, gelenekselleştirdiğimiz kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” diyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşerilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirmek istedik. Görüyoruz ki vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Bu yaz, 2 ay boyunca devam edecek gösterimlerimiz vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Her yaz sezon filmlerini Çankayalı vatandaşlarla buluşturan Çankaya Belediyesi, bu yıl da iki önemli filmle perdeyi açtı. Çankayalılar bu yaz, çok ses getiren “Bizim İçin Şampiyon” ve “Organize işler Sazan Sarmalı” filmlerini izlemenin keyfini yaşayacak.

İlk gece vatandaşların yoğun ilgisiyle geçti

Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın başrollerinde oynadığı “Bizim İçin Şampiyon” ve yine başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı “Organize işler Sazan Sarmalı” filmleri ile açık hava sinema nostaljisinde buluşacak Çankayalılar, ilk gece keyifli saatler yaşadı. Naci Çakır Mahallesi pazar yerinde kurulan sahnede Organize işler Sazan Sarmalı filmini izleyen yüzlerce Dikmenli, Çankaya Belediyesince dağıtılan patlamış mısırlarını yiyerek sinema keyfi yaptı. Eski yıllarda olduğu gibi komşuları bir araya getiren ve mahalle kültürünü yaşatan etkinliğe birçok aile çocuklarıyla birlikte katıldı.

Ağustos sonuna kadar devam edecek

Açık Hava Sinema Etkinliği, 21 farklı bölge ve mahallede düzenlenecek. Dikmen bölgesinde 7 farklı noktada gerçekleştirilecek gösterimler, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar mahallelerinde Ağustos sonuna kadar devam edecek.

Gösterim takvimi

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği’nin gösterim takvimi ise şöyle:

Organize İşler Sazan Sarmalı

Tüm gösterimler saat 21.00’de başlayacak.

Aşıkpaşa Pazar Yeri - 12.07.2019 Cuma

Esat Pazar Yeri - 12.07.2019 Cuma

Cebeci Camii Önü - 14.07.2019 Pazar

Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 14.07.2019 Pazar

Huzur Pazar Yeri - 17.07.2019 Çarşamba

Dikmen Pazar Yeri - 17.07.2019 Çarşamba

50.Yıl Parkı - 20.07.2019 Cumartesi

Birlik Mahallesi Pazar Yeri -20.07.2019 Cumartesi

Mürsel Uluç Pazar Yeri - 22.07.2019 Pazartesi

100.Yıl Pazar Yeri - 22.07.2019 Pazartesi

Ayrancı Pazar Yeri - 24.07.2019 Çarşamba

Atapark - 24.07.2019 Çarşamba

Anıtpark Konser Alanı- 26.07.2019 Cuma

Ahmet Arif Parkı - 26.07.2019 Cuma

Yaşamkent Kreş Arkası - 27.07.2019 Cumartesi

İsmet İnönü Parkı - 27.07.2019 Cumartesi

Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 29.07.2019 Pazartesi

Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı - 29.07.2019 Pazartesi

Y.Dikmen Mh. 645 Sok. Oran - 31.07.2019 Çarşamba

Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 31.07.2019 Çarşamba

Bizim İçin Şampiyon

Tüm Gösterimler Saat 21.00’de Başlayacak.

Aşıkpaşa Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe

Esat Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe

50.Yıl Parkı - 02.08.2019 Cuma

100.Yıl Pazar Yeri - 02.08.2019 Cuma

Huzur Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi

Dikmen Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi

Anıtpark - 04.08.2019 Pazar

Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 05.08.2019 Pazartesi

Ahmet Arif Parkı - 05.08.2019 Pazartesi

Birlik Mah.Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba

Mürsel Uluç Mah. Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba

Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi

Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi

Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı

Atapark Konser Alanı - 20.08.2019 Salı

Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe

Akpınar Pazar Yeri(841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe

Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma

Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma

Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi

İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi