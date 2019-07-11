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Sinema keyfi “Organize İşler”le başladı

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema Film Gösterimi” Dikmen’de başladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:05
Sinema keyfi “Organize İşler”le başladı

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema Film Gösterimi” Dikmen’de başladı. Vatandaşların ailece katıldıkları etkinlikte ilk gece “Organize İşler Sazan Sarmalı” gösterildi.


Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema Film Gösterimi” Dikmen’de başladı. Etkinlik Temmuz ve Ağustos aylarında 60 gün boyunca 21 farklı noktada 41 gösterimle Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatacak.


“Çankayalıları, gelenekselleştirdiğimiz kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” diyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşerilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirmek istedik. Görüyoruz ki vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Bu yaz, 2 ay boyunca devam edecek gösterimlerimiz vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Her yaz sezon filmlerini Çankayalı vatandaşlarla buluşturan Çankaya Belediyesi, bu yıl da iki önemli filmle perdeyi açtı. Çankayalılar bu yaz, çok ses getiren “Bizim İçin Şampiyon” ve “Organize işler Sazan Sarmalı” filmlerini izlemenin keyfini yaşayacak.



İlk gece vatandaşların yoğun ilgisiyle geçti


Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın başrollerinde oynadığı “Bizim İçin Şampiyon” ve yine başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı “Organize işler Sazan Sarmalı” filmleri ile açık hava sinema nostaljisinde buluşacak Çankayalılar, ilk gece keyifli saatler yaşadı. Naci Çakır Mahallesi pazar yerinde kurulan sahnede Organize işler Sazan Sarmalı filmini izleyen yüzlerce Dikmenli, Çankaya Belediyesince dağıtılan patlamış mısırlarını yiyerek sinema keyfi yaptı. Eski yıllarda olduğu gibi komşuları bir araya getiren ve mahalle kültürünü yaşatan etkinliğe birçok aile çocuklarıyla birlikte katıldı.



Ağustos sonuna kadar devam edecek


Açık Hava Sinema Etkinliği, 21 farklı bölge ve mahallede düzenlenecek. Dikmen bölgesinde 7 farklı noktada gerçekleştirilecek gösterimler, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar mahallelerinde Ağustos sonuna kadar devam edecek.



Gösterim takvimi


Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği’nin gösterim takvimi ise şöyle:


Organize İşler Sazan Sarmalı


Tüm gösterimler saat 21.00’de başlayacak.


Aşıkpaşa Pazar Yeri - 12.07.2019 Cuma


Esat Pazar Yeri - 12.07.2019 Cuma


Cebeci Camii Önü - 14.07.2019 Pazar


Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 14.07.2019 Pazar


Huzur Pazar Yeri - 17.07.2019 Çarşamba


Dikmen Pazar Yeri - 17.07.2019 Çarşamba


50.Yıl Parkı - 20.07.2019 Cumartesi


Birlik Mahallesi Pazar Yeri -20.07.2019 Cumartesi


Mürsel Uluç Pazar Yeri - 22.07.2019 Pazartesi


100.Yıl Pazar Yeri - 22.07.2019 Pazartesi


Ayrancı Pazar Yeri - 24.07.2019 Çarşamba


Atapark - 24.07.2019 Çarşamba


Anıtpark Konser Alanı- 26.07.2019 Cuma


Ahmet Arif Parkı - 26.07.2019 Cuma


Yaşamkent Kreş Arkası - 27.07.2019 Cumartesi


İsmet İnönü Parkı - 27.07.2019 Cumartesi


Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 29.07.2019 Pazartesi


Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı - 29.07.2019 Pazartesi


Y.Dikmen Mh. 645 Sok. Oran - 31.07.2019 Çarşamba


Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 31.07.2019 Çarşamba



Bizim İçin Şampiyon


Tüm Gösterimler Saat 21.00’de Başlayacak.


Aşıkpaşa Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe


Esat Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe


50.Yıl Parkı - 02.08.2019 Cuma


100.Yıl Pazar Yeri - 02.08.2019 Cuma


Huzur Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi


Dikmen Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi


Anıtpark - 04.08.2019 Pazar


Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 05.08.2019 Pazartesi


Ahmet Arif Parkı - 05.08.2019 Pazartesi


Birlik Mah.Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba


Mürsel Uluç Mah. Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba


Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi


Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi


Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı


Atapark Konser Alanı - 20.08.2019 Salı


Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe


Akpınar Pazar Yeri(841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe


Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma


Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma


Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi


İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:05
  1. kültür
  2. konser
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