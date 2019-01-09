Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi

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09 Ocak 2019 Çarşamba 16:40
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:40
desteklenmesi
Milli Eğitim Komisyonu
sinema filmi
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