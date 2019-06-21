0553 313 94 23

Sinekle yoğun mücadele devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez dahil tüm ilçelerde sinekle mücadeleye aralıksız devam ediyor.

21 Haziran 2019 Cuma 12:20
Sinekle yoğun mücadele devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez dahil tüm ilçelerde sinekle mücadeleye aralıksız devam ediyor. Ekipler, dereler ve deniz kıyısı da dahil sineklerin tüm üreme noktalarında ilaçlama yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz mevsiminin başlamasıyla artış gösteren sinekle mücadele çalışmalarını merkez dahil ilçelerde ve kırsal bölgelerde sürdürüyor. Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 19 ilçede bin 315 kişi, 182 araçla, 22 bin kilometrekare alanda mücadele hız kesmeden devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi de bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Sağlığı ilaçlama ekipleri, Finikeli vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için hem karada hem suda ilaçlama yapıyor.Sineklerin üreme noktaları olan durgun sular, dere kenarları ve süs havuzları, şehir mazgalları, çöp konteynerleri, kanalizasyon hatları düzenli olarak ilaçlanıyor. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçeler, açık alanlarda da yaprak sineği, ağaç biti gibi çeşitli haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk ile Suriyeli çocuklar, judo turnuvasında buluştu
    1. Türk ile Suriyeli çocuklar, judo..
    2. Kimyasal yüklü tanker şarampole uçtu:..
    3. Endonezya'da çakmak fabrikasında..
    4. Ünlü araştırma duyurdu: Son sonuçları...
    5. Yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi
    6. Antalya'da minibüsle tur midibüsü..
    7. Uyuşturucu satarken değil,..
    8. Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
    9. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
    10. Alaşehir Belediyesinin jeotermal..
    11. Adıyaman’da taşımacılığın böylesi
    12. Yardıma muhtaçların yüzü güldü
    13. Başkan Çoban: "Tüm sözleşmeli..
    14. Skytrax’tan TAV “primeclass”a ödül
    15. Demir'den S-400 açıklaması
    16. DERLEME - Araklı'daki sel
    17. Sisi Mursi'nin mezarını sadece..
    18. Hırsızlık zanlısı güven timlerine..
    19. Burak Yılmaz'dan flaş transfer kararı!
    20. Bakan Çavuşoğlu: “Bölgedeki gerginlik..
    21. Alaplı -Akçakoca karayolunda çamur seli
    22. Atletizm Milli Takımı, Erzurum’da kamp..
    23. Akdeniz Üniversitesi ve Sun Express..
    24. Rızk artıran ve fakirliğe düşmekten..
    25. Silah kaçakçılarına operasyon: 5..
    26. Yeşeren Çınarlar Halfeti gezisinde
    27. Kepez’in ulaşım ağı genişliyor
    28. Çelik testi için 30’dan fazla ülke..
    29. Ahırı spor salonuna çevirip, plastik..
    30. Atları alınan fayton sahiplerinin..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj