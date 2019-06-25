Sinekle mücadele için 130 ek personel alındı

Büyükşehir Belediyesi’nin sinekle mücadele çalışmaları için ek olarak işe başlattığı 130 personele ilaçlama eğitimi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sinek ve haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların daha etkin yapılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla 130 ek personel daha işe başlamıştı. Yeni personele halk sağlığına yönelik ilaçlama eğitimi verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı personeline yönelik eğitimde, Antalya Çevre Mühendisleri Odası eğitimcileri tarafından biyosidal ürünlerin kullanımı anlatıldı. Sinek ve haşereyle daha kapsamlı mücadele için dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı eğitimde ilaç uygulamaları başta olmak üzere, biyosidal atıkların çevre ve halk sağlığına etkileri, biyosidal ürünlerin depolanması, taşınması, sınıflandırılması konularında bilgiler verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sinekle mücadele çalışmalarını merkez dahil ilçelerde ve kırsal bölgelerde sürdürüyor. Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 19 ilçede 1315 kişi, 182 araçla, 22 bin kilometrekare alanda mücadele hız kesmeden devam ediyor.