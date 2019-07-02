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Sındırgı’da turizm yatırımları mercek altında

Termal kaynakları ve tanıtım faaliyetleri ile son günlerde adından sıkça söz ettiren Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde turizm yatırımları da diğer ilçe belediyelerine örnek oluyor.

02 Temmuz 2019 Salı 14:40
Sındırgı’da turizm yatırımları mercek altında

Termal kaynakları ve tanıtım faaliyetleri ile son günlerde adından sıkça söz ettiren Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde turizm yatırımları da diğer ilçe belediyelerine örnek oluyor.Susurluk Belediyesinden gelen bir ekip, Sındırgı’da turizm yatırımlarını yerinde inceledi.


Özellikle bayanların istihdama kazandırılması ve turizm altlığı olarak oluşturulan hanımeli çarşısı, Akpınar Yaşam Merkezi, güreş evi, Şerif Paşa sanat sokağı gibi projeler diğer belediyeler tarafından mercek altına alındı. Sındırgı Belediyesi, BALMEK ve Halk Eğitim Merkezinin uyum içerisinde çalışması ile kısa sürede büyük bir yol kat eden projeler ziyaretçilerin de beğenisini topluyor.


Ana yol üzerinde bulunmasında rağmen bu konularda geri kalan Susurluk ve sahil bölgesine dahil olan İvrindi ilçelerinden heyetler Sındırgı’da ki yatırım ve projeleri incelemek ve kendi ilçelerine uyarlamak adına Sındırgı ilçe ziyaretini gerçekleştirdi.Turizme altlık, unutulmaya yüz tutmuş sanatların yaşatılması ve yöresel değerlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla oluşturulan projeler turizmcilerin, çevre belediyelerin ve turistlerin de oldukça ilgisini çekiyor.


Sındırgı’da ki yatırımları ve özellikle bayanlara yönelik projeleri büyük bir beğeni ile incelediğini belirten Susurluk Belediye başkan yardımcısı Sibel Sarı “Buraya başkanımızın tavsiyesi üzerine geldik, çok güzel, iyi uygulama örnekleri gördük. İnşallah biz de Susurluk ilçemizde aynısını yapmayı düşünüyoruz. Birlikte olmanın, organize olmanın önemini gördük. Gerçekten çok güzel şeyler üretmiş kadınlarımız. Sındırgı Belediyemizi de tebrik ediyorum. Hem çok güzel projeler gerçekleştirilmiş, hem de mükemmel bir misafirperverlikleri var. Çekinmeden yol gösterici ve yardımcı oluşlarını takdirle karşılıyorum. İnşallah bundan sonra da koordineli bir şekilde çalışacağız“ sözlerine yer verdi.


Susurluk Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Özkan Çetin ise “Geldiğimizde de gördüğümüz ilgi alaka için ayrıca teşekkürler. İnşallah biz de bu sistemi kurup Susurluk’ta aynı şekilde devam edebiliriz. Bizim için daha başlangıç ama Sındırgı’da gördüklerimiz bizi çok mutlu etti. Burada gerçekten kadınların üretiminin sergilendiği, değer verildiği, satıldığı yerler. Burada aklımızda kalan güzel şeylerle biz de ilçemizde aynısını yapmaya, güzel şeyler yapmaya çalışacağız“dedi.


Kafileye eşlik ederek projeler hakkında bilgi veren Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak da “ İlçemiz termal kaynakları ve doğal güzellikleri ile saklı bir cennet. Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş’ın hayallerinden yola çıkarak turizm ve tanıtım alanında birçok başarılı projeye imza attık. Özellikle bayanlarımıza yönelik projeler diğer ilçelerin, belediyelerin de ilgisini çektiği gibi ziyaretçilerin de beğenisini topluyor. Amacımız Sındırgı’mızı Dünya’ya tanıtmak. Bunun yanında gelen misafirlerimize de yardımcı oluyoruz. Balıkesir’i bir bütün hale getirmek ve her yerin güzelliklerini ortaya çıkarmak adına güzel çalışmalar. İlgilerinden dolayı misafirlerimize teşekkür ediyorum“ sözlerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:40
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