Sındırgı’da maneviyata yolculuk

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geleneksel Ramazan Sokağı etkinlikleri bu yılda 7den 70’e tüm vatandaşların ilgisini topladı. Cumhuriyet Meydanında oluşturulan Ramazan Sokağı etkinlikleri ile ortam adeta bir eğitim yuvasına dönüşürken maneviyata yolculuk yaşandı.

Sındırgı’da düzenlenen Ramazan etkinlikleri her yaştan insanın ilgi odağı oldu. Çocukların abonesi olduğu Ramazan Sokağında yarışmalara katılabilmek için bir dua ezberlemek gerekli. Duasını sahnede okuyan çocuklar yarışmaya katılmaya hak kazanıyor. Yarışmalarda da çocuk ilahileri çalınıyor. Kimi yarışmalara ise anneler, babalarda da dahil oluyor. Uzun soluklu ailece keyifli bir Ramazan ayı, Sındırgı’nın Ramazan Sokağında yaşandı. Karagöz Hacivat Gölge Oyunu, Orta oyunu ve birbirinden güzel yarışmaların yer aldığı etkinliklerde çocuklar için manevi atmosfer içinde dini bilgilere de ulaşması sağlanırken, Dua yarışmaları, ilahi yarışmalarının yanı sıra ahlak ve manevi duyguların gelişmesi için de oyunların konuları belirlendi. Sema gösterileri, ilahi dinletileri ve Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile haftanın belirli günlerinde maneviyata yolculuk gerçekleştirildi. İlçe genelindeki yetenekli vatandaşların sahne aldığı Ramazan etkinliklerinde eski ramazan geceleri bir ay boyunca yaşandı. Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü organizasyonunda ve birim personeli tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri bu akşam sona eriyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Öncelikle tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Dolu dolu dolu bir ramazan geçirdik. Şerif Paşameydanında geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ramazan etkinliklerimizi bu yıl vatandaşlarımızın talebi ile Cumhuriyet meydanına taşıdık. Çocuklarımız hem eğlendi hem öğrendi. Onlara sadece eğlenceden ziyade kendilerine güvenmeyi, maneviyatı ve ahlakı bir nebze olsun aşılamaya çalıştık. Çocuklarımız bu durumdan memnun. Etkinlikleri gerçekleştiren personelimizin yolunu kesiyorlar. Yarışmaları soruyorlar. Artık çocuklarımız için Ramazan aynın iki anlamı var. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza her alanda sahip çıkıyor, onların gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenliyoruz ve düzenlemeye devam edeceğiz. “ dedi.

Dualı yarışmalar ve çocuklara özgüvenin aşılanması adına Ramazan sokağı etkinliklerinin oldukça başarılı olduğunu belirten veliler ve ilçe halkı ise emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür etkinliğin başka il ve ilçelerde olmaması nedeniyle Ramazan sokağı etkinliklerini izlemeye çeşitli il ve ilçelerden de seyirciler geldi.