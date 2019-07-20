Sındırgı’da heyelan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Kırsal mahallelerin yolları kapanırken, bölgede çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Sındırgı’da aşırı yağış nedeniyle Simav Çayının taşması sonucunda yüksek bölgelerde bulunan mahallelerin bağlantı yollarında heyelan meydana geldi. Bazı mahallelerin yolları kapanırken, Sındırgı’nın Cüneyt, Deregölcük ve Sinandede kırsal mahallelerinde orman bağlantı yolları yapılan çalışmalar neticesinde açıldı. Kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.