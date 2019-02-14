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Sındırgı’da göç tersine döndü

Sındırgı ilçesinde, 1980’li yıllardan başlayan nüfustaki azalma 2018 yılında ilk kez tersine döndü.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:29
Sındırgı’da göç tersine döndü

Sındırgı ilçesinde, 1980’li yıllardan başlayan nüfustaki azalma 2018 yılında ilk kez tersine döndü.


Ölüm oranının, doğum oranından fazla olduğu ilçede TUİK raporlarına göre 2017 yılında nüfus 33 bin 753 iken 2018 yılında 33 bin 924’e yükseldi. Türkiye’nin saklı kalmış cenneti olarak tabir edilen Doğal Şehir Sındırgı’da ki turizm ve tanıtım çalışmaları meyvesini vermeye başladı. 2014 yılında jeotermal enerjinin ilçe merkezine ulaştırılması ve son yıllarda termal turizm alanında atağa geçen ilçede umutların yeşerdiği yeni bir dönem başladı.


Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın “ Sındırgı kaybettiği değerleri geri kazanacak, göç veren değil, göç alan bir ilçe haline geleceğiz “ sloganı ile çıktığı hizmet yolculuğunda gerçekleştirdiği dev projeler ilçeye büyük katkı sağladı. Ulaşım alanında birçok engelin kalktığı ve cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımının kazandırıldığı ilçede göçün tersine dönmesindeki en önemli unsurun da turizm alanındaki gelişmelerin olduğu kaydedildi.İlçedeki turizm tesislerinin artması, hizmet sektörünün ve dükkânların çoğalması, turizm altlığı olarak hayata geçirilen projelerin tamamlanmasıyla birlikte ilçeye gelen ziyaretçi sayısındaki artış nüfusa da doğru orantılı olarak yansıdı.Sındırgı ilçe merkezinde turizme yönelik yapılan çalışmalar, kırsalda da tarım ve hayvancılığın arttırılmasına yönelik olarak devam ediyor. 5 yıllık hizmet sürecinde kırsal mahallelerde sulu tarımın arttırılmasına yönelik gölet çalışmaları çiftçilere ekonomik kazanç olarak yansımaya başladı. Sındırgı ilçesi özellikle kornişon salatalık üretimi ile 2018 yılında Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Sındırgı Belediyesi, Büyükşehirişbirliği ile gerçekleştirilen gölet çalışmaları ile sulu tarım alanlarının arttırılması kırsalda da nüfusun arttırılması hedefleniyor" dedi.


Sındırgı’da birçok başarılı projeye imza atarak nüfus artışına da katkı sağlayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ İlçemizde göçü tersine çevirmek, yolla birlikte kaybedilen umutların yeşermesi adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar çok şükür meyvesini vermeye başladı. 2008 yılında termal turizm bölgesi olarak ilan edilmesini sağladığımız ilçemizde turizmin geliştirilmesine yönelik ve sıcak su alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ilçemizin kaderini değiştirdik. Merkezde ne varsa kırsalda da o olacak dedik hizmette çığır açtık. Tarım ve hayvanlığı arttırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En önemli sorunumuz ulaşımdı. Çevre yolumuzu tamamladık, Balıkesir’e olan kısımda bir sorunumuz kalmadı. İzmir’e olan ulaşımda ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kertil mahallemize kadar orada da çalışmalarımız bitti. Kırsal mahallelerimizde Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımını kazandırdık. 668 konutluk 2. Etap TOKİ projemizle hem vatandaşlarımız ev sahibi oldu, hem de şehirleşmeye katkı sağladık. Şükürler olsun ki 35 yıl sonra ilk kez nüfusumuzu arttırmayı başardık. İlçemizde yaşlı nüfusu çok olduğu için doğum oranı ölüm oranından az. Buna rağmen göç tersine dönmeye başlayınca ilçemizde değer kazanmaya başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Sındırgı birlikte mümkün. Birlikte ustalık dönemi ile ilçemizi daha da güzelleştirerek, nüfusumuzu ikiye katlayacağız inşallah “ dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:29
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