Sındırgı’da dereler taştı, bodrum katları su bastı BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dolu yağışı ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dolu yağışı ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Nara Deresi taşarken, Sındırgı ilçe merkezinde de evlerin bodrum kısımlarına su bastı.

Sındırgı-Simav Karayolu’nda etkili olan dolu ve ardından sağanak yağış yolun aksamasına neden oldu. Sağanak yağmur sonrasında Sındırgı-Simav karayolu üzerinde bulunan dere taştı. Taşkın sonucu yol sular altında kalırken ulaşım yaklaşık yarım saat boyunca yapılamadı. Karayolunda araçlar suyun geçmesini beklerken uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan Sındırgı ilçe merkezinde etkin olan yağmur sonrasında bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmalarında bulundu. Su basan evlerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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