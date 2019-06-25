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Sindelhöyük’te yangın

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bir evin avlusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

25 Haziran 2019 Salı 09:51
Sindelhöyük’te yangın

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bir evin avlusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bir evin avlusunda bulunan odunlar alev aldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.


Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:51
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