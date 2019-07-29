Sincik’te şehit polis için konvoy düzenlendi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay için teröre lanet konvoyu düzenlendi.

Adıyamanlı gençler tarafından şehit polis memuru Taha Uluçay için düzenlenen teröre lanet konvoyuna vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Altınşehir Kavşağı’ndan başlayan konvoyda sürücüler kornalara basarak, araç camlarından Türk Bayrakları salladı. Atatürk Bulvarı üzerinden 400 Yataklı Devlet Hastanesi kavşağına, oradan da Özel Harekat Şube Müdürlüğü önüne kadar gelen konvoyu burada Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri karşıladı. Polis ekipleri konvoy düzenleyen vatandaşlara ve gençlere teşekkür etti. Yapılan teşekkür konuşmalarının ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.