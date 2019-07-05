Sincik’te Badem Hibe Projeleri anlatıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde düzenlenen badem tanıtım toplantısında köy muhtarları ve çiftçilere badem üretimi ve hibe projeleri hakkında bilgi verildi.

Sincik Kaymakamlığı ve Sincik Ziraat Odasının ortaklaşa düzenlediği toplantıda Kahta Badem Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldım, beraberinde orman ve ziraat mühendisleri yeni badem bahçesi dikimi ve hibe projeleri hakkında köy muhtarları ve çiftçileri bilgilendirdi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen badem tanıtım toplantısında son 5 yıl içerisinde Adıyaman’ın badem diyarı olması için yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verildi.

Orman Köyleri Projesi kapsamındaki alanlara yüzde 65 hibe destek verdiğini belirten Orman Mühendisi Ramazan Toplu, "Orman ağaçlandırma müdürlüğünün verdiği yüzde 65 hibe desteği içerisinde arazinin dozerle sürümü, kepçe ile çukur açılması, tel örgü, direk, fidan ve 3 yıllık bitki bakımı olmak üzere yaptığınız masrafın yüzde 65’i karşılanıyor. Bu oran ova köylerde yüzde 25, ama Sincik gibi geneli orman köyü olan yerlerde bu oran yüzde 65, biz bu desteklenmelerde yararlanmanızı özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.

Ziraat Mühendisi Şefik Yıldırım ise, "Orman Köylerini kapsayan ağaçlandırma projelerinin sulama sistemlerine orman yüzde 65, İl Tarım müdürlüğü ise sulama sistemine yüzde 50, güneş enerji sistemine ise sulama sisteminizin yarısı oranında hibe desteği veriyor. Aslında badem fazla su isteyen bir ağaç türü değil, sık aralıklarla sürüm yapılarak susuz da yetiştirilebilir ancak sulu yetiştirildiğinde ürün kalitesi ve verimi ciddi anlamda artıyor" şeklinde konuştu.

Kahta Badem üreticileri birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldım yaptığı konuşmada, "Sincik ilçesinin güney kesimindeki köyleri iklim olarak badem için uygun bir yer. Badem diğer ürünlere oranla erken verim verdiği için bademin Sincik için ideal bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Badem hem ceviz gibi fazla su istemiyor kuru şartlarda da yetiştirilebiliyor.Bu yıl olumsuz şartlardan dolayı badem yok diyoruz ama yinede tahıla göre 10 katı daha gelir vermektedir. Sincik’te arazi az, o zaman çok daha geliri yüksek ürünlerle arazimizi değerlendirmeliyiz. Bir fıstık ağacının yetişmesi 15 yıl, ceviz 7 yılda yetişiyor. İyi şartlarda bademe bakıldığında üçüncü senesinde masrafını çıkartır, dördüncü senesinde size para kazandırır. Biz badem birliği olarak sizlere proje yapımında yardımcı oluruz, her türlü bilgi paylaşır, projelerden faydalanmanıza yardımcı oluruz. Biz en verimsiz fidanlardan oluşturduğumuz bahçelerimizde onuncu yılında 12 kilogram ürün aldık, buda dönümde yaklaşık 500 kilogram, biz bu ürünlerimizi en düşük 12 TL’den sattık buda dönüm başına yıllık 6 bin TL gelir demektir. Yani 10 dönüm bir badem bahçesi olan bir çiftçimiz bu bahçesinde yıllık ortalama 60 bin TL gelir elde edebilecektir, bu bahçeye yapacağı masraf en fazla 10 bin TL’dir" şeklinde konuştu.

Sincik Kaymakamı Faruk Doğru ise konuşmasında, "Arkadaşlarımızın anlattığına göre 10 dönümlük bir bahçede yılda ortalama 50 bin TL para kazanılabiliyor. Ben size şunu söyleyeyim gençlerimiz İstanbul’da tekstil sektöründe 2 bin TL maaş alıyorlar, gençlerimiz oraya gidip çalışarak para kazanamıyorlar. Devletimizin sizlere sunduğu birçok destekler, teşvikler var, bunlardan faydalanmak gerekiyor. Gençlerimiz gelip vakıftan bedava para harçlık istiyor, bedava para kalmadı harçlık işi bitti. Biz devlet olarak sizlere alternatifler sunuyoruz, arkadaşlar gelmiş sizlere hibe projeler ile ilgili bilgi veriyorlar sizde köydeki vatandaşlarımıza bunları bildirin. İsteyene badem, isteyene ceviz, isteyene Fıstık bahçesi için hibe desteği sağlayalım" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, İl Genel Meclisi Üyeleri Abuzer Yaşar, Mehmet Karaca, Kahta Badem üreticileri birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldım, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Ziraat Mühendisi Şefik Yıldırım, Orman Mühendisi Ramazan Toplu, Bitki kuruma Uzmanı Hayri Kaya, Ziraat Teknikeri Faruk Şahin, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.