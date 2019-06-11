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Sincik Halk Eğitim Merkezinde yılsonu sergisi açıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi açıldı.

11 Haziran 2019 Salı 17:00
Sincik Halk Eğitim Merkezinde yılsonu sergisi açıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi açıldı.


Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunda açılan serginin açılışını Sincik ilçe Belediye Başkan Vekili Hasan Yolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ve kurum müdürleri birlikte yaptı.


Serginin açılışında konuşan Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "Milli Eğitim faaliyetleri içerisinde Halk Eğitim Merkezlerinin büyük bir yeri ve önemi vardır. Hayat Boyu öğrenmede eğitim merkezi olan halk eğitim merkezleri beşikten mezara kadar eğitim ilkesinden hareketle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm renklere hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş, Atatürk ilkelerini ve çağdaş normları benimsemiş, yerel değerlere önem veren eğitim kurumlarıdır.


Halk eğitim merkezlerinde 7 den 77 ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir. Biz de bu doğrultuda Sincik ilçemizde ilgi, istek ve taleplere uygun şekilde 14 mesleki kurs, 27 okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavı 13 genel kurs olmak üzere toplam 54 kurs açtık. Kurslarımıza 324 erkek ve 367 bayan kursiyer olmak üzere toplam 691 kursiyer katılmıştır. Bu kursların düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda ben ve idareci arkadaşlarımın yanında okullarımızdan ve diğer kurumlarımızdan temin ettiğimiz öğretmen-uzman ve usta öğreticilerimizle beraber Sincik ilçesinde hizmet etmenin gururunu yaşamaktayız. Halk eğitim merkezleri mesleki kursların yanı sıra sanatsal faaliyetlerin yapıldığı birer sanat evidir. Sanatın penceresi, hayata bakış ufku çok geniştir. Bu ufukta insanı sevme ve hayatı kucaklama vardır. Eğitim öğretimin belki de en önemli yanı insanları hayata barışık hale getirmesidir. Bu yönüyle düşündüğümüz zaman, örgün eğitimin yanında yaygın eğitimin de çok önemli bir işlevi olduğunu görürüz. Eğitim ancak ve ancak toplum olarak desteklenirse ve gerçekleştirilirse bir anlam kazanır. Katkılarından ve gayretlerinden dolayı bütün idarecilerimize, öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen kurum Müdürlerimize, tekstil işletmelerimize ve esnaflarımıza, sergi salonu olarak kullandığımız kapalı spor salonu sorumlusu ilçe gençlik ve spor müdürlüğümüze, davetimize teşrif eden siz değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:00
  1. sergi
  2. sanat

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