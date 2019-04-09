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"Sincar’da kontrolün sağlanması Irak için son derece önemli"

- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız: Irak hükümetinin Sincar'da tam olarak yetkiyi ve kontrolü sağlaması sadece Türkiye açısından değil, Irak'ın toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarı açısından da son derece önemli" - "Musul ile hem tarihi, kültürel ilişkimiz var hem de çok kuvvetli bağlarımız"

09 Nisan 2019 Salı 23:49
"Sincar’da kontrolün sağlanması Irak için son derece önemli"

MUSUL (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Irak'ın Sincar'da tam olarak yetkiyi ve kontrolü sağlamasının sadece Türkiye açısından değil, Irak'ın toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarı açısından da son derece önemli olduğunu" vurguladı.

Yıldız, Musul temasları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 20 kişilik dalgıç ekibini ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sincar'daki terör örgütü PKK varlığı konusunu Musul'daki yerel yetkililerle görüştüğünü belirten Yıldız, "Irak hükümetinin Sincar'da tam olarak yetkiyi ve kontrolü sağlaması sadece Türkiye açısından değil, Irak'ın toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarı açısından da son derece önemli." dedi.

Büyükelçi Yıldız, Sincar'ın ikinci Kandil olmaması konusunda Irak makamlarına iş birliği ve destek vermeye hazır oldukları mesajını ilettiklerini söyleyerek, Sincar'ın sadece Türkiye ve PKK boyutuyla değil, özellikle terör örgütü DEAŞ'a Suriye'de son verildiği bir dönemde Irak sınırlarının güvenliği için önem arz ettiğini vurguladı.

Musul'daki ziyareti çerçevesinde 21 Mart'ta Dicle Nehri'nde gerçekleşen feribot faciasında kaybolanları arama faaliyetlerine dahil olan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıç ekiple görüştüğünü dile getiren Yıldız, şunları söyledi:

"Musul'a net mesajımız; böyle bir afet ve felaket Türkiye'de olsa ne yapabilirsek, Musul için de aynısını yaptık. Bu mesajı da bugün burada Musul yetkilileri ve halkına verdik. Musul ile hem tarihi, kültürel ilişkimiz var hem de çok kuvvetli bağlarımız."

Yıldız, Türkiye'nin Musul'da temsil edilmesinin son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, ilk 100-200 günlük hükümet programlarında da yer verildi. Musul'da başkonsolosluğun yeniden faaliyete geçirilmesi hedefi hala geçerliliğini koruyor. Bu ziyaretimizde hem yerel makamlara hem de döndüğümüzde tekrar Bağdat'ta bu yöndeki beklentimizi iyice aktaracağız." dedi.

Türkiye'nin Irak'a taahhüt ettiği 5 milyar dolarlık kredi kapsamında Musul'da hayata geçirmeyi planladığı önemli projeler olduğunu vurgulayan Yıldız, bunların Musul'da 2'nci sınır kapısı, havalimanının yeniden imarı ile oluşturulacak sanayi bölge olduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 23:49
  1. başkonsolosluk
  2. feribot faciası
  3. PKK
  4. Sincar

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