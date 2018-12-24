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Sincar'da Haşdi Şabi'den Ezidi Peşmergelere baskın

Irak'ta Musul'a bağlı Sincar ilçesinde Ezidi Peşmergelere ait bir karargâha baskın düzenleyen Haşdi Şabi güçleri, 30 kişiyi alıkoydu

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:46
Sincar'da Haşdi Şabi'den Ezidi Peşmergelere baskın

ERBİL (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, Musul'a bağlı Sincar ilçesinde Ezidi Peşmergelere ait bir karargâha baskın düzenleyerek 30 kişiyi alıkoydu.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, Musul'dan Sincar'a gelen Haşdi Şabi güçlerinin ilçede Ezidi Peşmerge karargâhına baskın yaptığını söyledi.

Baskının nedenine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını belirten Şeşo, 30 Ezidi Peşmerge'nin Haşdi Şabi güçleri tarafından alıkonulduğunu kaydetti.

- Sincar'daki güç dengesi

Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığına bağlı Ezidi Peşmergeler ve terör örgütü PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar varlık gösteriyor.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin de 16 Ekim 2017'ye kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı söz konusuydu.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:46
  1. Ezidi Peşmergeler
  2. Haşdi Şabi
  3. Sincar

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