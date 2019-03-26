BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul'a bağlı Sincar'da durumun "kırılgan" olduğunu, güvenliğin ordu tarafından sağlanması gerektiğini belirtti.

Abdulmehdi, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından başkent Bağdat'taki Başbakanlık binasında kameraların karşısına geçti.



Musul'da özellikle terör örgütü DEAŞ işgali ve sonrasındaki askeri operasyonlardan dolayı durumun kolay olmadığını ifade eden Abdulmehdi, "Savaşın tahrip ettiği ve göçün yaşandığı Musul'da yeniden istikrarı sağlamak kolay değil." dedi.

- "Sincar'da güvenliği ordu sağlamalı"

Abdulmehdi, terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği bilinen Sincar'daki durumu da "kırılgan" şeklinde niteleyerek, şöyle devam etti:

"Sincar'da çıkar çatışmaları söz konusu. Orada bazı çözümler konusunda anlaşma sağlandı. Sincar'da güvenliği Irak ordusu sağlamalı ve bu konuda tüm taraflarla uzlaşıldı. Ordunun kontrolü, ilçede kimseyi dışlamadan herkes için adaleti sağlayacak bir durum."

Irak Başbakanı, 100'den fazla kişinin yaşamına mal olan Musul'daki feribot faciasına da değindi.

Kazadan sonra vali ve yardımcılarının görevden alındığını hatırlatan Başbakan Abdulmehdi, "Kentte bir süre otorite boşluğu olabilir ancak Musul'daki durumun daha önce olduğu gibi merkezi hükümetin kontrolünden çıkmasına izin vermeyiz. Musul'da hiçbir güvenlik açığı ve kargaşaya da geçit vermeyiz. Kentte durum siyasi, ekonomik ve güvenlik olarak kontrol altında." diye konuştu.

- "Mısır ve Ürdün ile enerji iş birliği her zaman masada"

Abdulmehdi, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Mısır temasları ve orada Ürdün'ün de yer aldığı "üçlü zirveye" de değinerek, Irak, Mısır ve Ürdün ile enerji iş birliğinin her zaman masada olduğunu söyledi.

Başbakan Abdulmehdi, Irak petrolünün Ürdün üzerinden Mısır'a ihraç edilmesi hakkında şunları kaydetti:

"Mısır'a doğrudan petrol satıyoruz. Mısır daha önce Basra'dan petrol alıyordu ancak burada biz zarar ediyorduk. Dolayısıyla Ürdün ve Mısır'a uzun zamandan beri doğrudan petrol satmaya başladık. Mısır ve Ürdün ile kurulan ortak komite de (üçlü zirve) yakında toplantılarına başlayacak. Üçlü zirvede imzalanan anlaşmaları uygulayacağız."















