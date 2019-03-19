0553 313 94 23

"Sincar'da gerekli önlemleri aldık"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi:"Sincar'da yaşanan krize el attık ve gerekli tüm önlemleri aldık"

19 Mart 2019 Salı 22:07
"Sincar'da gerekli önlemleri aldık"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul'a bağlı Sincar'da ordu ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmalardan sonra gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Abdulmehdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak Başbakanı'nın gündeminde Musul'a bağlı Sincar'da güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmalar vardı. Konuyla ilgili olarak Abdulmehdi, "Hükümet olarak Sincar'da yaşanan krize el attık ve gerekli tüm önlemleri aldık." ifadesini kullandı.

Hükümet programını yerine getirmediği yönündeki eleştirilere ilişkin ise Abdulmehdi, ABD ve İngiltere'den hükümeti destekledikleri yönünde mesajlar aldıklarına işaret ederek, "Hükümet olarak çizdiğimiz programa sahip çıktık ve bunu belirlediğimiz takvim içerisinde tamamladık." dedi.

Abdulmehdi ayrıca Irak sınırına yakın Suriye'nin Bagoz beldesindeki operasyonu da yakından takip ettiklerini söyledi.

Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da çatışan DEAŞ'lıların bulunduğu son alanı da ele geçirdikleri iddiasında bulunmuştu.

Irak basınında bugün çıkan haberlerde, Sincar'da ordu güçleriyle PKK'lı teröristler arasında yoğun çatışmaların yaşandığı kaydedilmişti.

- 2 asker hayatını kaybetmişti

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının Musul'da Ninova Operasyonlar Komutanlığı 72. Tugayı'na bağlı askeri kontrol noktasından izinsiz şekilde geçmek istediği, buna izin vermeyen Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışma çıktığı belirtmişti. Açıklamada, çatışmada 2 Irak askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:07
  1. Adil Abdulmehdi
  2. Bağdat
  3. Irak
  4. Sincar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marcelo Guedes, Beşiktaş'ın doğum gününü unutmadı
    1. Marcelo Guedes, Beşiktaş'ın doğum..
    2. İstifa haberlerinin ardından..
    3. Emniyet Genel Müdürlüğünden..
    4. Bahçeli: “Cumhur İttifakı kağıttan..
    5. "Buteflika görev süresinin dolmasıyla..
    6. Bahçeli: "Biz bir siyasi partiyiz..
    7. "Siyaset düşmanlık üzerine yapılmaz"
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma..
    10. Bahçeli'den flaş 'idam' açıklaması:..
    11. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    12. "Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu..
    13. THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko: 76 -..
    14. Katar'dan Gazzeli ailelere alışveriş..
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Esad’la..
    17. Kiralarla yarışan site aidatlarına..
    18. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 5 ölü
    19. Bülent Arınç eleştirilere cevap verdi:..
    20. "Milletimiz, FETÖ'cü hainlere imkan..
    21. HÜDA PAR'dan AK Parti'ye destek ziyareti
    22. İsmet Yıldırım: "Ümraniye’ye hizmet..
    23. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    24. İstifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı..
    25. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerle Demokrasi..
    26. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    27. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten..
    28. MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur..
    29. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı BM..
    30. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!